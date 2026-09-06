Qué significa encontrar una botella de plástico en la rueda del coche en Argentina y cómo responder.

Al regresar al auto después de estacionarlo, encontrar una botella de plástico atrapada junto a una de las ruedas puede parecer una situación extraña o incluso un simple descuido.

Sin embargo, este objeto puede formar parte de una maniobra utilizada por delincuentes para distraer al conductor y aprovechar unos segundos de desconcierto para cometer un robo.

Por eso, reconocer la situación y saber cómo actuar resulta fundamental.

Cómo funciona el truco de la botella en la rueda del auto

La modalidad consiste en colocar una botella de plástico aplastada entre el neumático y el guardabarros.

En muchos casos, se ubica en una zona que queda fuera del campo de visión del conductor al momento de subir al vehículo.

Cuando el auto comienza a avanzar, la rueda aplasta la botella y produce un ruido fuerte e inesperado. El conductor puede interpretar que se trata de una falla mecánica, un problema en el neumático o algún objeto que quedó debajo del vehículo.

La reacción más habitual es detenerse y bajar para revisar qué ocurrió. Ese instante de distracción es el que buscan aprovechar los delincuentes para acercarse al vehículo o sustraer objetos de su interior.

Por qué la botella puede estar en una rueda poco visible

(Representación creada con IA) ChatGPT

La ubicación del objeto no sería casual. La botella suele colocarse en una zona que el conductor no puede observar fácilmente desde la puerta, especialmente cuando ingresa al auto sin recorrerlo previamente.

De esta manera, el objeto puede pasar inadvertido hasta que el vehículo comienza a moverse y aparece el ruido que genera la botella al ser aplastada.

El objetivo de la maniobra es provocar una reacción impulsiva: que la persona frene, descienda y deje momentáneamente el vehículo sin protección.

Qué hacer si encontrás una botella en la rueda del auto

Ante esta situación, lo principal es mantener la calma y no bajar inmediatamente del vehículo si existen motivos para sospechar que puede tratarse de una maniobra de distracción.

Antes de iniciar la marcha, conviene realizar una revisión visual alrededor del auto y comprobar que no haya objetos extraños, personas sospechosas o alguna otra señal de alerta.

Si la botella aparece después de comenzar a circular y se escucha un ruido extraño, lo recomendable es detenerse en un lugar seguro y concurrido, apagar el motor, retirar las llaves y cerrar el vehículo antes de revisar qué ocurrió.

También es importante evitar dejar celulares, bolsos, documentación u otros objetos de valor a la vista.

Cómo proteger el auto y evitar robos

Más allá de prestar atención a posibles objetos colocados alrededor del vehículo, existen algunas medidas sencillas que pueden reducir los riesgos: