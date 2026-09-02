El truco para que el arroz con leche quede cremoso. Fuente: archivo.

El arroz con leche es uno de los postres más tradicionales de la gastronomía española y una preparación que se mantiene vigente generación tras generación.

Su combinación de arroz, leche y canela da como resultado una receta sencilla, pero conseguir una textura realmente cremosa requiere prestar atención a algunos detalles durante la cocción.

Aunque existen diferentes formas de prepararlo y cada familia puede tener su propio método, hay un paso que puede marcar la diferencia.

La receta tradicional asturiana indica que el arroz debe cocinarse primero en agua antes de incorporar la leche, una técnica que ayuda a controlar mejor la cocción del grano y evitar algunos de los problemas más habituales de esta preparación.

El primer paso para preparar un arroz con leche cremoso

Una de las dudas más frecuentes al preparar este postre es si el arroz debe colocarse directamente en la leche o si conviene cocinarlo previamente en agua.

Si se toma como referencia el método tradicional asturiano, la segunda alternativa es la indicada.

La técnica consiste en hervir primero el arroz en agua y, una vez que el grano alcanza el punto adecuado, incorporar la leche para continuar con la preparación.

De esta manera, el arroz comienza a cocinarse sin estar en contacto desde el principio con la leche.

El primer paso para preparar un arroz con leche cremoso.

Por qué conviene cocinar el arroz primero en agua

Este paso tiene una razón práctica y no se trata simplemente de una cuestión de tradición.

Cocinar inicialmente el arroz en agua permite controlar mejor el punto del grano y ayuda a evitar que la leche permanezca demasiado tiempo expuesta al calor.

Cuando el arroz se cocina directamente en leche durante todo el proceso, existe un mayor riesgo de que esta se adhiera al fondo del recipiente, se queme o presente problemas durante la cocción.

Por eso, comenzar con agua puede facilitar el proceso y ayudar a conseguir una preparación más uniforme.

Una vez que el arroz está cocido según el tiempo indicado para el tipo de grano utilizado, se incorpora la leche y se continúa con los siguientes pasos de la receta.

Qué tipo de arroz conviene utilizar

Además del método de cocción, la elección del arroz también influye en el resultado final.

Para esta preparación se recomiendan especialmente las variedades de grano redondo y el arroz bomba.

La razón está relacionada con su contenido de almidón, que favorece una mayor absorción de la leche y contribuye a conseguir esa textura espesa y cremosa característica del arroz con leche.

Por el contrario, elegir un arroz que no sea adecuado puede dificultar la obtención de la consistencia buscada y hacer que el resultado termine demasiado líquido o, en el extremo contrario, excesivamente pastoso.

Cómo evitar que el arroz con leche quede pegado o demasiado pastoso

Para conseguir un buen resultado también es importante prestar atención al fuego y a la cocción.

El arroz con leche necesita tiempo para desarrollar su textura, por lo que conviene evitar temperaturas excesivamente altas y controlar la preparación durante todo el proceso.

La clave está en conseguir que el grano quede bien cocido, pero conserve su forma, mientras la leche adquiere progresivamente una consistencia más cremosa.

Utilizar un arroz adecuado y comenzar la cocción en agua son dos recursos que pueden facilitar este objetivo.

Así, un pequeño cambio en el orden de los ingredientes puede marcar una diferencia importante.

Cocinar primero el arroz en agua y después incorporar la leche es uno de los secretos de la preparación tradicional asturiana para conseguir un arroz con leche cremoso, aromático y con el grano en su punto.