Tiendas D1 lanza una sartén con tapa de Cocuk que calienta las comidas rápidamente y las cocina de manera uniforme por menos de $40.000. (Imagen creada con IA)

Las Tiendas D1 sumaron a su catálogo un utensilio de cocina pensado para quienes buscan equipar o renovar el hogar sin realizar un gasto elevado. Se trata del sartén con tapa de 20 centímetros Cocuk, que actualmente se ofrece por $39.900 en la tienda oficial.

El producto está diseñado para conseguir un calentamiento rápido y uniforme durante la preparación de los alimentos. Además, cuenta con tapa de vidrio transparente y un revestimiento antiadherente en el interior que busca facilitar tanto la cocción como la limpieza posterior.

Qué características tiene el sartén Cocuk de D1 y por qué elegirlo

El sartén tiene una estructura de aluminio fundido, un material que, de acuerdo con la descripción del fabricante, contribuye a distribuir el calor de manera uniforme y a evitar deformaciones. Tiene una capacidad de 1.000 mililitros y unas dimensiones de 20 x 39 x 13 centímetros.

Su interior incorpora un revestimiento antiadherente de dos capas, mientras que el exterior está preparado para soportar altas temperaturas. La pieza se comercializa en colores azul y gris y viene acompañada por una tapa de vidrio transparente.

Tiendas D1 lanza una sartén con tapa de Cocuk que calienta las comidas rápidamente y las cocina de manera uniforme por menos de $40.000. Tiendas D1

Tapa de vidrio y mango de fácil manipulación

Uno de los elementos incluidos es la tapa de vidrio transparente, que permite cubrir los alimentos durante la preparación. El mango y el pomo están fabricados con una combinación de silicona y baquelita con acabado suave, pensada para facilitar la manipulación del utensilio.

La combinación de estos componentes permite utilizar el sartén para distintas preparaciones cotidianas, mientras que el revestimiento antiadherente puede facilitar el desprendimiento de los alimentos y las tareas de limpieza.

El sartén de D1 sirve para cocinas de inducción

Otra de las características destacadas por D1 es su compatibilidad con diferentes tipos de cocinas, incluidas las de inducción. Esto amplía las posibilidades de uso del utensilio y permite incorporarlo tanto en cocinas convencionales como en aquellas que funcionan mediante este sistema.

Cuánto cuesta el sartén Cocuk en Tiendas D1

El precio publicado actualmente por D1 es de $39.900.

Para conservar el revestimiento y mantener el producto en buenas condiciones, D1 recomienda lavarlo antes del primer uso. Se puede lavar a mano y es apto para lavavajillas.

¿Dónde conseguir la sartén con tapa de Tiendas D1?

La Sartén con Tapa 20 cm Cocuk X1 Unidad se vende tanto en el sitio web como en tiendas físicas de Tiendas D1 en Colombia bajo la referencia PLU 12008103. Debido a que los productos tecnológicos de la cadena suelen manejar inventarios limitados, lo recomendable es consultar directamente en el punto de venta más cercano.