Qué significa que la llama de la cocina salga amarilla en lugar de azul y cuándo hay que prestarle atención

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El color de la llama de la cocina a gas puede dar información sobre cómo se está produciendo la combustión. En condiciones normales, debería verse predominantemente azul, señal de que existe una mezcla adecuada entre el combustible y el oxígeno.

Si la llama comienza a verse amarilla, naranja o rojiza de forma persistente, conviene no ignorarla. El cambio puede estar relacionado con suciedad en los quemadores, obstrucciones o una proporción inadecuada entre el gas y el aire.

Aunque una tonalidad diferente puede aparecer ocasionalmente por partículas o contaminantes presentes en el ambiente, si el cambio se mantiene en el tiempo es recomendable revisar el artefacto.

¿Qué significa que la llama de la cocina salga amarilla?

Una llama amarilla persistente puede ser una señal de que se está produciendo una combustión incompleta. Esto ocurre cuando el gas no dispone del oxígeno suficiente para quemarse correctamente.

Entre las posibles causas se encuentran:

Quemadores sucios u obstruidos, especialmente por restos de comida o grasa.

Orificios del quemador parcialmente tapados.

Una mezcla incorrecta de gas y aire.

Problemas de regulación o funcionamiento del artefacto.

Además del cambio de color, otra señal que merece atención es la aparición de hollín o manchas negras sobre las ollas y alrededor del quemador.

Qué significa que la llama de la cocina salga amarilla en lugar de azul y cuándo hay que prestarle atención

¿Cuándo hay que prestarle atención a una llama amarilla?

Si el color amarillo o naranja se mantiene después de comprobar que los quemadores están limpios, secos y correctamente colocados, lo recomendable es dejar de utilizar el artefacto hasta que pueda ser revisado por un técnico habilitado.

La combustión incompleta puede favorecer la generación de monóxido de carbono, un gas que no tiene color ni olor y que puede resultar peligroso cuando se acumula en espacios cerrados.

Por este motivo, además de mantener la cocina en buenas condiciones, es fundamental contar con ventilación adecuada y no bloquear las rejillas destinadas a renovar el aire.

Una llama que cambia de color durante unos instantes no necesariamente indica una falla. Sin embargo, cuando permanece amarilla de manera constante, aparece hollín o se detectan otros problemas en el funcionamiento, no conviene seguir utilizando la cocina como si nada ocurriera.