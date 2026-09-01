Poner aluminio en el cajón de la cocina: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Poner papel de aluminio en el fondo de los cajones de la cocina puede funcionar como una barrera entre la superficie y los objetos que se guardan allí. De esta manera, restos de alimentos, polvo o pequeñas manchas pueden quedar sobre el material y no directamente sobre el cajón.

Otra de sus ventajas es que facilita la limpieza. En lugar de limpiar toda la superficie del cajón, se puede retirar el papel cuando esté sucio y reemplazarlo por una nueva lámina. Esto puede resultar práctico especialmente en los espacios donde se almacenan utensilios de cocina.

Una forma sencilla de proteger las superficies

El aluminio también puede utilizarse para cubrir zonas interiores que se ensucian con frecuencia. Al colocarlo correctamente, permite mantener una separación entre los objetos almacenados y la superficie del cajón.

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos. Imagen ilustrada con Gemini

Sin embargo, es importante que el papel quede bien extendido y sujeto, de manera que no se formen pliegues que dificulten guardar o retirar los utensilios. También conviene reemplazarlo cuando esté deteriorado o acumulen suciedad y restos.

El uso de este material no elimina la necesidad de realizar una limpieza periódica de los cajones. El revestimiento puede facilitar el mantenimiento , pero no sustituye la higiene habitual de las superficies de la cocina.

Qué tener en cuenta antes de utilizarlo

El papel de aluminio es una opción doméstica para proteger determinadas superficies, pero no todos los cajones necesitan este tipo de revestimiento. Antes de colocarlo, conviene comprobar que el material no interfiera con el funcionamiento del cajón ni con sus mecanismos.

También es recomendable mantener los utensilios y alimentos almacenados limpios y secos, independientemente de que se utilice o no una lámina de aluminio.

Por eso, más que tratarse de un truco indispensable, colocar papel de aluminio en los cajones puede considerarse una alternativa práctica para facilitar la limpieza y proteger determinadas superficies de la cocina.