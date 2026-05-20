Tras el fin de semana largo del Día del Trabajador, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un descanso de 5 días. Con el feriado por la Revolución de Mayo de 1810, distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires tendrán un descanso extendido.

Estos trabajadores podrán aprovechar esta nueva fecha para realizar una escapada antes del fin del otoño y disfrutar de esta fecha.

Viernes 22 de mayo: ¿dónde se podrá aprovechar un nuevo fin de semana largo?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria.

La siguiente localidad tendrá un fin de semana largo adicional:

Chilecito, La Rioja.

Brandsen, Provincia de Buenos Aires.

Calendario de Feriados 2026 | Cuándo es el próximo fin de semana largo . Foto (Archivo)

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado del viernes 22 de mayo?

Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 5 días para poder descansar en uno de los últimos feriados del otoño.

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

Efemérides del 22 de mayo

1810 - El Cabildo Abierto: en el marco de la Semana de Mayo, se celebra la asamblea que decide la destitución del virrey Cisneros. Es el paso jurídico fundamental hacia el primer gobierno patrio.

1937 - Inauguración de la Avenida 9 de Julio: se habilita al tránsito el primer tramo de la que sería la avenida más ancha del mundo, originalmente entre las calles Bartolomé Mitre y Tucumán.

1976 - Asesinato de “Ringo” Bonavena: el icónico boxeador de Parque Patricios muere de un disparo en las afueras del burdel Mustang Ranch, en Nevada, Estados Aires. Su cuerpo fue velado luego en el Luna Park ante una multitud.

2017 - Muerte de Mario Mazzone: fallece el reconocido periodista y conductor de radio y televisión, figura emblemática de la señal de noticias TN y El Trece.

Día de la Biodiversidad: aunque es una fecha global instaurada por la ONU, en Argentina tiene gran relevancia por la protección de sus ecosistemas y Parques Nacionales.





Feriados nacionales 2026: todas las fechas confirmadas

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: