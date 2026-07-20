Los alimentos fermentados ganaron un lugar cada vez más importante dentro de las recomendaciones nutricionales por su aporte de microorganismos vivos y su posible impacto positivo en la salud intestinal. Sin embargo, los especialistas advierten que no todos ofrecen los mismos beneficios ni son adecuados para todas las etapas de la vida.

En este contexto, el yogur se posiciona como uno de los alimentos más estudiados. Un relevamiento realizado por el equipo interdisciplinario de Profesionales Expertos en Nutrición Infantil (PROFENI) recopiló evidencia científica reciente para analizar el rol de los alimentos fermentados dentro de una alimentación saludable y destacó las características que diferencian al yogur de otras opciones.

Qué diferencia al yogur de otros alimentos fermentados

Según los especialistas, el yogur es el único alimento fermentado recomendado para incorporarse desde los seis meses de vida. Esta indicación se basa en las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría sobre el consumo de alimentos fermentados y probióticos en niños.

La principal diferencia con otros productos fermentados, como el kéfir, es que estos pueden contener pequeñas cantidades de alcohol generadas durante el proceso de fermentación. Por ese motivo, no se consideran una alternativa adecuada para la alimentación infantil.

La Sociedad Argentina de Pediatría avala el yogur como alimento fermentado en la infancia.

Además de aportar microorganismos vivos, el yogur es una fuente de proteínas de alto valor biológico, calcio y vitaminas esenciales. A esto se suman su amplia disponibilidad, buena aceptación y facilidad de consumo, características que favorecen su incorporación a la alimentación diaria.

Qué dicen los estudios sobre los beneficios del yogur

El creciente interés por la microbiota intestinal impulsó numerosas investigaciones sobre los alimentos fermentados. Un estudio publicado en mSystems encontró asociaciones entre su consumo y diferencias significativas en la composición de la microbiota intestinal y del metaboloma.

A su vez, investigaciones difundidas en The Journal of Nutrition promovieron el concepto de una “dosis diaria de microorganismos vivos”, al observar que el consumo sostenido de alimentos ricos en microbios se relaciona con indicadores metabólicos más favorables.

Por qué los especialistas destacan al yogur

La evidencia científica también incluye trabajos publicados en BMC Microbiology, donde el consumo de yogur se asoció con cambios en la composición del microbioma intestinal y con perfiles metabólicos vinculados a una menor obesidad abdominal.

A partir de esta revisión, PROFENI concluyó que el yogur reúne características que lo distinguen de otros alimentos fermentados: aporta microorganismos vivos, nutrientes esenciales y presenta un perfil de seguridad que permite recomendar su consumo en todas las etapas de la vida, incluida la infancia, siempre dentro del marco de una alimentación equilibrada.