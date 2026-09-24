El fenómeno de El Niño podría intensificar las temperaturas y aumentar la mortalidad asociada al calor extremo durante los próximos meses. Un informe del Climate Impact Lab proyecta que algunas regiones del mundo enfrentarán un incremento especialmente marcado de las muertes relacionadas con las altas temperaturas.

Las estimaciones permiten identificar los países donde se concentraría una mayor cantidad de muertes adicionales por calor entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, en comparación con un año considerado normal.

Cabe destacar que se trata de proyecciones basadas en modelos climáticos y de mortalidad, por lo que no representan fallecimientos confirmados.

¿Qué países tendrían más muertes por calor durante El Niño?

De acuerdo con el informe, los países del Sahel se encuentran entre los territorios que registrarían el mayor aumento de muertes relacionadas con el calor durante los próximos seis meses. En conjunto, las proyecciones calculan 66.800 fallecimientos adicionales frente a un año normal.

De acuerdo con el informe, los países del Sahel se encuentran entre los territorios que registrarían el mayor aumento de muertes relacionadas con el calor durante los próximos seis meses. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Nigeria concentra la mayor cifra individual, con una estimación de 31.400 muertes adicionales por calor entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 . El cálculo representa casi la mitad del total proyectado para los países más afectados del Sahel.

Otros países de la región también aparecen entre los más comprometidos por las proyecciones del estudio:

Sudán: 17.500 muertes adicionales.

Níger: 10.000 muertes adicionales.

Chad: 8.000 muertes adicionales.

¿Cuántas muertes por calor se proyectan en Asia y Brasil?

El impacto estimado también se extiende al Sudeste Asiático, donde el informe proyecta 19.400 muertes adicionales por calor en Filipinas, Vietnam, Tailandia y Camboya durante el período analizado.

Indonesia aparece con una estimación de 19.300 muertes adicionales, mientras que India tendría 15.800 y Brasil , 13.300 . Todas estas cifras corresponden al período comprendido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

El momento de mayor impacto no sería igual en todos los países. Entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, por ejemplo, Nigeria tendría una proyección de 15.400 muertes adicionales e Indonesia de 10.400, mientras que Brasil e India registrarían 8.000 y 7.400, respectivamente.

¿Cuántas muertes podría provocar el calor y qué se puede hacer?

A nivel global, el Climate Impact Lab proyecta 451.000 muertes adicionales por calor durante los primeros nueve meses de El Niño , desde junio de 2026 hasta febrero de 2027, en comparación con un año normal.

Para los seis meses siguientes al momento del informe, la estimación alcanza 239.000 muertes adicionales, con un margen de incertidumbre de 11.000. El cálculo utiliza como referencia los meses correspondientes de un año promedio entre 1996 y 2025.

El informe también señala que las temperaturas terrestres globales podrían ubicarse 1,2 °C por encima de lo normal y generar un 44% más de días extremadamente calurosos que en un año habitual.

Entre las medidas que podrían ayudar a reducir el impacto aparecen los sistemas de alerta por calor, los centros de refrigeración, los puntos de hidratación, la protección de trabajadores y la asistencia a poblaciones vulnerables.