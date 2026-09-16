Las proyecciones anticipan más calor y una posible reducción de las lluvias durante los próximos meses.

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El fenómeno de El Niño podría convertirse en uno de los más intensos registrados en Colombia desde 1950. El Ideam elevó al 75 % la probabilidad de que alcance esa intensidad durante el último trimestre de 2026, mientras que los pronósticos internacionales mantienen una probabilidad superior al 90 % de que el evento sea muy fuerte entre finales de este año y el primer trimestre de 2027.

La advertencia fue incluida en el Comunicado Especial No. 100, publicado el 10 de septiembre de 2026. Según el instituto, ya se completaron cuatro trimestres móviles consecutivos con condiciones asociadas a El Niño, tanto en la atmósfera como en el océano Pacífico ecuatorial.

¿Hasta cuándo durará el fenómeno de El Niño en Colombia?

Las proyecciones actuales apuntan a que El Niño podría mantenerse hasta el primer trimestre de 2027. La Organización Meteorológica Mundial indicó que existe una probabilidad cercana al 100 % de que las condiciones del fenómeno persistan hasta febrero del próximo año.

El Ideam, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI) coinciden en que el sistema océano-atmósfera continúa fortaleciéndose.

Aunque los pronósticos pueden actualizarse a medida que avance el evento, el escenario actual obliga a mantener el seguimiento sobre las temperaturas, las lluvias y la disponibilidad de agua en distintas zonas del país.

Colombia recibe El Niño más fuerte en más de 70 años. El fenómeno golpeará con olas de calor y pocas lluvias a estas zonas hasta 2027. Edición El Cronista

¿Qué regiones de Colombia tendrán más calor y menos lluvias?

El Ideam señaló que las regiones Pacífica, Andina y Caribe son las principales zonas donde podrían presentarse temperaturas por encima de los valores habituales y una reducción significativa de las precipitaciones.

Esto no significa que todos los municipios tendrán el mismo comportamiento. El impacto dependerá de las condiciones locales, la evolución del fenómeno y la disponibilidad de agua en cada territorio.

La entidad también advirtió que el aumento de la temperatura puede intensificar la evapotranspiración, es decir, la pérdida de agua desde el suelo y la vegetación hacia la atmósfera. Como consecuencia, algunos ecosistemas y sectores productivos podrían enfrentar una mayor demanda hídrica.

¿Qué efectos puede tener El Niño en Colombia?

El fenómeno podría modificar las condiciones habituales del clima y generar impactos en varias actividades de la vida diaria. Entre los principales riesgos señalados por el Ideam se encuentran:

Menos lluvias : algunas zonas de las regiones Pacífica, Andina y Caribe podrían registrar periodos más secos de lo normal.

Más calor : el incremento de las temperaturas puede favorecer episodios de calor intenso y aumentar la pérdida de humedad del suelo.

Menor disponibilidad de agua : la disminución de las precipitaciones podría reducir los caudales de ríos y quebradas, así como los niveles de embalses y reservorios.

Riesgo para el campo : agricultores y productores pecuarios podrían enfrentar dificultades por la menor disponibilidad de agua y el aumento de la demanda hídrica.

Mayor posibilidad de incendios : las condiciones secas pueden facilitar la aparición y propagación de incendios de cobertura vegetal.

Afectaciones en la calidad del aire : el humo de los incendios podría deteriorar las condiciones respiratorias en algunas regiones.

Impactos en la salud: las altas temperaturas pueden favorecer la deshidratación y la insolación, especialmente entre niños y adultos mayores.

El instituto también señaló que el calor y las condiciones ambientales podrían favorecer la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Además, la escasez o contaminación del agua puede aumentar el riesgo de enfermedades asociadas a su consumo.

¿El Niño ya está provocando temperaturas extremas en Colombia?

Los registros recientes del Ideam muestran que varias zonas del país ya han presentado temperaturas máximas muy por encima de sus promedios históricos.

Entre el 1 y el 9 de septiembre de 2026, Pailitas, en Cesar, alcanzó 42 °C; Fredonia, en Antioquia, llegó a 41,4 °C; Natagaima, en Tolima, registró 41,2 °C; y Saldaña, también en Tolima, marcó 41 °C. Valledupar, en Cesar, tuvo temperaturas de hasta 40,2 °C.

El calor también se extendió a zonas que no suelen asociarse con temperaturas tan elevadas. Armenia, en Quindío, alcanzó 34,6 °C, mientras que Pereira registró 32,8 °C. En Cartagena de Indias se reportaron 38,3 °C y en Riohacha, 39,6 °C.

El Ideam explicó que estos registros reflejan condiciones atmosféricas favorables para el aumento del calor durante el día. La presencia de cielos despejados, baja nubosidad, escasa humedad y una mayor incidencia de radiación solar puede favorecer el calentamiento intenso.