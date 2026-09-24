La Selección Argentina Sub 19 buscará llevarse la presea dorada este viernes 25 de septiembre, cuando se enfrente a Paraguay en la final de fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Los dirigidos por Diego Placente obtuvieron la clasificación al vencer a Perú por la mínima en las semifinales, con un tanto del juvenil de River Plate, Santiago Espíndola, promediando el cierre del partido.

El seleccionado argentino intentará conseguir el oro este viernes en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y quienes no puedan asistir tendrán distintas opciones de transmisión para disfrutar del encuentro.

¿Cuál es la probable formación de Argentina y Paraguay para la final?

El seleccionado argentino, conducido por Diego Placente, buscará este viernes conseguir el oro ante la Albirroja.

El seleccionado argentino, conducido por Diego Placente, buscará este viernes conseguir el oro ante la Albirroja. (Foto: YouTube) Captura de pantalla YouTube

Las probables formaciones de ambos equipos, incluyen los siguientes nombres:

Argentina

Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.

Paraguay

Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring. DT: Antolín Alcaraz.

¿Dónde ver en vivo Argentina vs. Paraguay por la final de los Juegos Suramericanos?

Los hinchas que quieran seguir la final de la Selección Argentina Sub 19 podrán hacerlo desde las 15:00 h. a través de la señal de TyC Sports, que transmitirá el encuentro frente a Paraguay.

Además de la opción televisiva, el partido estará disponible de manera online mediante TyC Sports Play, la plataforma digital del canal.

De esta manera, quienes no puedan acercarse al estadio de Rosario tendrán alternativas para seguir el partido y conocer el desenlace de la final de fútbol masculino de los Juegos Suramericanos.