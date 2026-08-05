Dar de baja una tarjeta de crédito es una decisión que puede generar dudas cuando todavía existen consumos, cuotas o saldos pendientes por lo que es importante prestarle atención a qué ocurre con las obligaciones asumidas antes de solicitar la cancelación y qué cambios se producen una vez que la entidad procesa la baja.

Además, existen otros conceptos que conviene tener presentes, como la fecha de cierre, el vencimiento del resumen y el pago mínimo, ya que cada uno determina cómo se organiza y financia el saldo de la tarjeta.

¿Qué pasa con la deuda si se da de baja la tarjeta de crédito?

La Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito permite solicitar la baja de una tarjeta aunque existan deudas pendientes. Para hacerlo, es recomendable utilizar un medio que permita demostrar que el pedido fue realizado, como una carta documento.

Es importante saber en qué fecha se hace el cierre de la tarjeta de crédito. Shutterstock

La baja del plástico no cancela las obligaciones de pago que ya fueron generadas. La deuda continúa pendiente y la empresa emisora puede reclamar el saldo adeudado. Sin embargo, una vez concretada la baja, ya no deberían cobrarse los gastos de mantenimiento correspondientes a la tarjeta.

¿Qué es la fecha de cierre de la tarjeta de crédito?

La fecha de cierre es el día hasta el cual se contabilizan los consumos que serán incluidos en el próximo resumen. Los gastos realizados después de esa fecha quedan registrados en el resumen correspondiente al mes siguiente.

El resumen de cuenta debe informar la fecha de cierre, para que el titular pueda conocer qué consumos serán incluidos en el período y organizar el pago correspondiente.

¿Qué pasa si no se paga la tarjeta cuando vence el resumen?

Cuando llega la fecha de vencimiento y el titular no paga ni siquiera el importe mínimo, entra en mora. En ese caso, la entidad puede aplicar intereses compensatorios y punitorios sobre el saldo pendiente.

No pagar la tarjeta de crédito genera intereses. Shutterstock

Además, la tarjeta puede quedar inhabilitada hasta que se regularice la deuda. El contrato firmado al momento de recibir la tarjeta debe establecer cuáles son las situaciones que pueden provocar su suspensión.

¿Qué es el pago mínimo de la tarjeta?

El resumen de la tarjeta permite optar entre pagar la totalidad de la deuda o realizar el pago mínimo establecido. Para mantenerse al día, es necesario abonar al menos ese importe.

Pero pagar únicamente el mínimo significa que el resto del saldo queda financiado y genera intereses. Por eso, aunque permite evitar la mora, el pago mínimo no elimina la deuda ni evita el costo financiero sobre el monto que queda pendiente.