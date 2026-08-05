Cada vez más argentinos acceden a préstamos a través de billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá o Naranja X.

Sin embargo, en redes sociales también circula una idea equivocada: que desinstalar la aplicación del celular hace desaparecer la deuda .

Lo cierto es que borrar la app está lejos de cambiar la situación del préstamo. La obligación de pago sigue vigente y el incumplimiento puede traer consecuencias tanto financieras como legales.

¿Qué pasa con la deuda si borrás Mercado Pago o Ualá?

Los argentinos que solicitan un préstamo a través de una billetera virtual y quieran desinstalar la aplicación con el objetivo de no pagarla, deben saber que este procedimiento no lo elimina ni cancela la deuda .

Solicitar un préstamo a través de Mercado Pago y eliminar la aplicación no cancela la deuda. (Foto: Mercado Pago) mercado pago

Cuando una persona solicita un crédito, acepta un contrato digital con validez legal. Esa operación queda registrada en los sistemas de la empresa y en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA).

Incluso si el usuario cierra la cuenta, la deuda continúa existiendo hasta que sea cancelada.

Qué consecuencias tiene dejar de pagar un préstamo

Si dejás de pagar las cuotas, esto es lo que puede ocurrir:

Se acumulan intereses por mora desde el primer día.

La billetera puede contactarte por teléfono, mail o WhatsApp.

Tu situación en la Central de Deudores del BCRA empeora.

Podés perder el acceso a nuevos créditos en el sistema financiero.

Si tenés dinero en la cuenta, la empresa puede debitarlo para cubrir la deuda.

La información negativa puede permanecer hasta cinco años en registros crediticios, como Veraz y la Central de Deudores. Si la deuda se cancela, el antecedente continúa visible durante dos años más, con la constancia de pago.

¿Te pueden hacer juicio por una deuda en una billetera virtual?

La respuesta es tajante: sí. Al igual que un banco, las billeteras virtuales pueden iniciar acciones judiciales para reclamar el pago de una deuda.

Aunque en montos bajos no suele ser la primera medida, muchas empresas derivan los casos a estudios de cobranzas cuando la mora se extiende.

Si no podés afrontar el préstamo, lo más recomendable es comunicarte con la plataforma para buscar una solución. En muchos casos ofrecen opciones como: