Si el baño huele mal incluso después de limpiarlo, hay un método que cada vez más personas usan: colocar hojas de laurel dentro del inodoro. Sin químicos agresivos, sin ambientadores artificiales y con un aroma fresco y duradero. Acá te explicamos por qué funciona y cómo hacerlo bien.

Por qué el laurel em el inodoro elimina los malos olores del baño

El laurel contiene aceites esenciales naturales —principalmente eucaliptol y linalool— que se liberan lentamente al entrar en contacto con el agua o el vapor.

Estos compuestos tienen propiedades antimicrobianas comprobadas: reducen la presencia de bacterias que son precisamente las responsables de los olores fétidos en el inodoro.

A diferencia de los ambientadores en spray, que simplemente tapan el olor, el laurel actúa sobre la causa. Además, deja un aroma suave, herbal y limpio que muchas personas encuentran más agradable que los perfumes artificiales intensos.

Por qué poner hojas de laurel en el inodoro ayuda a eliminar los malos olores del baño y cómo usar este remedio natural correctamente. Fuente: Shutterstock

Cómo usarlo correctamente: paso a paso para que realmente funcione

La técnica es sencilla, pero hay detalles que marcan la diferencia entre notar el efecto o no. Primero, conseguí hojas de laurel secas —las que venden para cocinar sirven perfectamente. Tomá entre 3 y 5 hojas y colócalas directamente en el agua del fondo del inodoro, no en el borde. Podés también ponerlas dentro del depósito del agua: así cada vez que tirás la cadena, los aceites esenciales se distribuyen por todo el inodoro.

Cambia las hojas cada 3 a 4 días o cuando ya no notes el aroma . Una variante más duradera es atar un pequeño ramillete con hilo e introducirlo en el interior del depósito: el efecto puede extenderse hasta una semana.

¿Reemplaza a la limpieza? Lo que el laurel puede y no puede hacer por tu baño

El laurel no es un sustituto de la limpieza del baño, y es importante tenerlo claro. Lo que sí hace muy bien es neutralizar los olores persistentes entre limpiezas y aportar un aroma fresco constante. Es ideal para baños que se usan con frecuencia o que tienden a acumular humedad. Tampoco elimina manchas ni sarro.

Para potenciar el efecto, combinalo con una limpieza regular con productos desinfectantes y, si el olor es muy fuerte, revisá si hay problemas de ventilación o de sifón seco en el desagüe.

Usado como complemento, el laurel es un aliado natural, económico y sin contraindicaciones para mantener el baño con buen olor día a día.