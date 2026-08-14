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Dentro del antiguo sistema filosófico chino del Feng Shui hay ciertos objetos cotidianos que adquieren un significado que va más allá de su uso habitual.
Los elementos naturales que se llevan encima ocupan un lugar destacado, porque funcionan como canales de energía en contacto permanente con quien los usa.
Uno de ellos es la almendra, un fruto asociado al crecimiento, la vitalidad y la prosperidad por tratarse de una semilla. Llevarla envuelta en papel aluminio se ha convertido en uno de los rituales más extendidos entre quienes siguen esta práctica.
Este papel, por su parte, cumple una función concreta dentro de esta práctica: actúa como escudo energético que aísla el amuleto de influencias externas negativas y ayuda a conservar activa su potencia vibratoria durante más tiempo.
Por qué se utiliza una almendra envuelta en papel aluminio
Quienes practican estos rituales le atribuyen tres efectos concretos:
- Atraer prosperidad y nuevas oportunidades, llevándola en la billetera o el bolso, preferiblemente en un compartimento separado del resto de objetos.
- Fortalecer la energía personal, como símbolo de entereza frente a los desafíos cotidianos.
- Acompañar nuevos comienzos, en las primeras semanas de un trabajo, un emprendimiento o una etapa de estudios.
Quienes realizan este ritual también lo utilizan al iniciar un trabajo, un emprendimiento, una carrera o cualquier proyecto importante. La intención es que el amuleto acompañe esa nueva etapa y simbolice perseverancia, fortaleza y prosperidad durante el proceso.
¿Por qué la almendra tiene un significado especial para el Feng Shui?
Si bien la almendra no forma parte de los símbolos tradicionales más conocidos del Feng Shui, con el tiempo fue incorporándose por el significado que distintas culturas atribuyen a las semillas.
Su capacidad para representar el nacimiento de algo nuevo hizo que muchas personas la adoptaran como un elemento asociado al desarrollo personal.
Además, su forma y su condición de alimento nutritivo también se relacionan con conceptos como la abundancia, el cuidado de los recursos y el equilibrio. Por esa razón, algunas personas la conservan como un amuleto destinado a reforzar sus metas y mantener el foco en aquello que desean alcanzar.
Cada cuánto tiempo conviene cambiar la almendra
Quienes practican este tipo de rituales suelen aconsejar renovar la almendra cuando comienza una etapa importante o, como máximo, una vez por mes. La renovación simboliza un nuevo ciclo y evita conservar un elemento que ya pueda encontrarse deteriorado.
También recomiendan utilizar una almendra entera, preferentemente con cáscara y en buen estado. Si solo se consigue una almendra natural sin tostar, también puede emplearse, siempre que no esté partida ni dañada, envolviéndola cuidadosamente con un trozo nuevo de papel aluminio antes de guardarla.