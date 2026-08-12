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La cinta amarilla se convirtió en uno de los objetos más utilizados por los seguidores de la filosofía oriental del Feng Shui debido a su significado relacionado con la abundancia, la estabilidad y las nuevas oportunidades. Según esta tradición, la puerta principal representa el lugar por donde ingresan las energías al hogar.

Por ese motivo, colocar este elemento en el picaporte o en un sector visible de la entrada es interpretado como una forma de dar la bienvenida a cambios positivos. Aunque se trata de una práctica basada en creencias y no en evidencias científicas, continúa siendo uno de los rituales más difundidos dentro de la filosofía.

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Qué simboliza la cinta amarilla en la puerta de entrada

Dentro del Feng Shui, el amarillo está asociado al elemento Tierra y representa conceptos como el equilibrio, la claridad mental, la vitalidad y el crecimiento personal. Quienes practican esta disciplina consideran que este color ayuda a reforzar la intención de atraer bienestar y prosperidad.

El Feng Shui busca atraer el equilibrio, la claridad mental, la vitalidad y el crecimiento personal (Fuente: archivo).
El Feng Shui busca atraer el equilibrio, la claridad mental, la vitalidad y el crecimiento personal (Fuente: archivo).

Además, el gesto de atar una cinta en la entrada funciona como un recordatorio permanente de los objetivos personales y familiares. Entre los significados que habitualmente se le atribuyen a este ritual se destacan:

  • Atraer prosperidad y abundancia.
  • Favorecer la llegada de nuevas oportunidades laborales o económicas.
  • Promover un ambiente de optimismo dentro del hogar.
  • Simbolizar el comienzo de una nueva etapa.
  • Generar una sensación de equilibrio y protección.

Cómo colocar la cinta y qué otros elementos recomienda el Feng Shui

Para realizar este ritual, quienes siguen el Feng Shui aconsejan utilizar una cinta nueva, de color amarillo intenso, y sujetarla con un nudo sencillo en el picaporte, el marco de la puerta o algún lugar visible de la entrada. También suele elegirse el comienzo de un mes o un cambio de estación para colocarla, acompañando el gesto con una intención vinculada al bienestar, el trabajo, la salud o la prosperidad.

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Además de la cinta amarilla, esta filosofía recomienda mantener el acceso principal ordenado y sumar otros elementos que, según sus creencias, ayudan a crear un ambiente más armónico. Entre las sugerencias más habituales se encuentran:

  • Utilizar una cinta amarilla nueva y mantenerla siempre en buen estado.
  • Colocarla en un lugar visible de la puerta principal o el picaporte.
  • Mantener la entrada limpia, iluminada y libre de obstáculos.
  • Incorporar plantas saludables a ambos lados del acceso.
  • Usar un felpudo limpio y luces cálidas para reforzar la sensación de bienvenida.
  • Añadir objetos decorativos o campanas de viento que representen armonía y los objetivos de quienes viven en la casa.