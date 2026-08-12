Colgar una cinta amarilla en el picaporte de la puerta de tu casa: por qué lo recomiendan y para qué sirve.

La cinta amarilla se convirtió en uno de los objetos más utilizados por los seguidores de la filosofía oriental del Feng Shui debido a su significado relacionado con la abundancia, la estabilidad y las nuevas oportunidades. Según esta tradición, la puerta principal representa el lugar por donde ingresan las energías al hogar.

Por ese motivo, colocar este elemento en el picaporte o en un sector visible de la entrada es interpretado como una forma de dar la bienvenida a cambios positivos. Aunque se trata de una práctica basada en creencias y no en evidencias científicas, continúa siendo uno de los rituales más difundidos dentro de la filosofía.

Qué simboliza la cinta amarilla en la puerta de entrada

Dentro del Feng Shui, el amarillo está asociado al elemento Tierra y representa conceptos como el equilibrio, la claridad mental, la vitalidad y el crecimiento personal. Quienes practican esta disciplina consideran que este color ayuda a reforzar la intención de atraer bienestar y prosperidad.

El Feng Shui busca atraer el equilibrio, la claridad mental, la vitalidad y el crecimiento personal (Fuente: archivo).

Además, el gesto de atar una cinta en la entrada funciona como un recordatorio permanente de los objetivos personales y familiares. Entre los significados que habitualmente se le atribuyen a este ritual se destacan:

Atraer prosperidad y abundancia.

Favorecer la llegada de nuevas oportunidades laborales o económicas.

Promover un ambiente de optimismo dentro del hogar.

Simbolizar el comienzo de una nueva etapa.

Generar una sensación de equilibrio y protección.

Cómo colocar la cinta y qué otros elementos recomienda el Feng Shui

Para realizar este ritual, quienes siguen el Feng Shui aconsejan utilizar una cinta nueva, de color amarillo intenso, y sujetarla con un nudo sencillo en el picaporte, el marco de la puerta o algún lugar visible de la entrada. También suele elegirse el comienzo de un mes o un cambio de estación para colocarla, acompañando el gesto con una intención vinculada al bienestar, el trabajo, la salud o la prosperidad.

Además de la cinta amarilla, esta filosofía recomienda mantener el acceso principal ordenado y sumar otros elementos que, según sus creencias, ayudan a crear un ambiente más armónico. Entre las sugerencias más habituales se encuentran: