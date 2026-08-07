La forma de la mesa define cómo circula la energía y cómo se conversa: el Feng Shui prefiere la redonda; el espacio, la que mejor encaje.

La mesa del living o el comedor es uno de los muebles que más impacto tiene en cómo se vive y se siente una casa. No solo define la estética de la estancia: también organiza los encuentros, condiciona la circulación y, según la filosofía del Feng Shui, determina cómo fluye la energía familiar.

La decisión entre una mesa redonda y una mesa cuadrada o rectangular depende de factores concretos: las medidas del espacio, el número de personas y el tipo de ambiente que se quiere crear.

Arquitectos de interiores, especialistas en decoración y expertos en Feng Shui coinciden en que no existe una respuesta única válida para todos los hogares. Lo que sí existe son criterios claros para orientar la elección. Conocerlos permite tomar una decisión más informada y evitar errores que después son difíciles de corregir.

Mesa redonda o mesa cuadrada: cuál funciona mejor según el espacio disponible

El primer criterio que manejan los interioristas es la geometría de la habitación. Según el equipo de diseño de Mobel 6000, si el comedor o el living tiene planta cuadrada, una mesa redonda suaviza las esquinas y genera un punto focal central que distribuye la luz de manera uniforme.

En cambio, si la estancia es alargada o estrecha, una mesa rectangular o cuadrada refuerza la dirección del espacio y actúa como ancla visual, evitando que la habitación se perciba desproporcionada.

La circulación también entra en el cálculo. Los especialistas recomiendan dejar un mínimo de 90 centímetros entre el borde de la mesa y la pared o mueble más cercano, distancia que debe ampliarse a 120 centímetros si esa zona es de tránsito habitual.

Las mesas redondas, al eliminar las esquinas, facilitan este flujo en espacios compactos y evitan los pasillos rígidos que generan las mesas de ángulos marcados. Para comedores cuadrados o compactos con 4 a 6 comensales habituales, la mesa redonda suele ser la opción más eficiente.

¿Qué forma de mesa recomienda el Feng Shui?

El Feng Shui tiene una preferencia clara: las mesas redondas u ovaladas. La arquitecta de Feng Shui Carmen Berlanga señala que la mesa del comedor debe ser, si es posible, sólida, de madera y redonda. La razón es funcional dentro de esa filosofía: las formas circulares favorecen el flujo del Qi (la energía vital) y eliminan los ángulos que generan lo que se denomina “flechas venenosas”, puntos donde la energía se estanca o se dispersa.

Sara Escolá, otra experta en Feng Shui, explica que las mesas redondas u ovaladas son “naturalmente armónicas” porque no tienen vértices y propician la igualdad en la conversación. Nadie ocupa un lugar jerárquico, todos los comensales se ven entre sí y la dinámica del encuentro se vuelve más horizontal.

Eso no significa que las mesas cuadradas o rectangulares queden descartadas: son válidas si sus esquinas están suavizadas o redondeadas. Para compensar los ángulos de 90 grados, los practicantes del Feng Shui recomiendan usar manteles que caigan suavemente, centros de mesa con formas circulares o alfombras redondas que contrarresten la rigidez visual.

El Feng Shui recomienda las mesas redondas porque eliminan los ángulos que, según esta filosofía, interrumpen el flujo de energía en el hogar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Feng Shui y las mesas cuadradas: estabilidad frente a fluidez

Dentro del sistema del Feng Shui, la forma cuadrada no es negativa: se corresponde con el elemento Tierra y aporta estabilidad, solidez y estructura al espacio. Lo cuadrado representa orden y equilibrio, cualidades que también se valoran en la filosofía china del hábitat. La diferencia con la forma redonda es de matiz: mientras el círculo favorece la unión emocional y la circulación de energía, el cuadrado refuerza la jerarquía y el orden, lo que puede ser positivo en ciertos contextos pero menos adecuado para fomentar la conversación igualitaria durante las comidas.

Desde el interiorismo contemporáneo, la tendencia de 2025 y 2026 apunta hacia las formas curvas y orgánicas. Las mesas ovaladas y los diseños irregulares ganan terreno en los comedores integrados, impulsados por el auge de los espacios abiertos y la búsqueda de ambientes más cálidos. Esta preferencia por las curvas coincide, aunque por razones distintas, con la recomendación del Feng Shui: en ambos casos, la forma sin aristas transmite fluidez, comodidad y menos rigidez que las líneas rectas. La mesa ovalada, que combina las ventajas de la redonda con mayor capacidad de asientos, aparece en los dos marcos como una solución intermedia particularmente eficaz.