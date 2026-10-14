Llegan fuertes tormentas y lluvias este miércoles 14 de octubre en Misiones: qué zonas estarán afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este miércoles 14 de octubre por tormentas en distintas zonas de la provincia de Misiones.

Según el organismo, se esperan “ lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes ”.

Las zonas que estarán afectadas por la alerta amarilla

Según el SMN, la alerta amarilla rige para:

Eldorado.

Iguazú.

Zona baja de General Manuel Belgrano.

Zona baja de Montecarlo

Norte de Guaraní.

San Pedro.

Zona alta de General Manuel Belgrano.

Zona alta de Montecarlo

Llegan fuertes tormentas y lluvias este miércoles 14 de octubre en Misiones: qué zonas estarán afectadas. Servicio Meteorológico Nacional

Según el SMN, la alerta amarilla por tormentas afectará el área con “lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos de tiempo y con ocasional caída de granizo.

En este sentido, se esperan acumulados entre 30 y 50 mm , que pueden ser superados de manera puntual.

Qué significa una alerta amarilla por tormentas

Una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica la presencia de posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. En este sentido, el organismo señala que la población afectada debería estar atenta e informarse

Ante las alertas amarillas por tormentas, el organismo recomienda:

Evitá salir. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrá y alejate de puertas y ventanas. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado

En conclusión, los ciudadanos de las distintas zonas afectadas de Misiones deberán tomar los recaudos necesarios.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera:

Miércoles 14: máxima de 19°C, mínima de 13°C con chaparrones durante la tarde y cielo mayormente nublado durante la noche.

Jueves 15: máxima de 19°C, mínima de 13°C con chaparrones durante todo el día.

En otras palabras, los ciudadanos deberán prepararse para cortos períodos de precipitaciones para este miércoles y jueves.