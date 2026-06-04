El negocio de los supermercados atraviesa una etapa de cambios en Argentina y las grandes cadenas buscan nuevas alternativas para atraer consumidores. En ese contexto, comenzaron a aparecer productos que hasta hace poco eran habituales en centros comerciales y tiendas de indumentaria, pero no en los pasillos de un hipermercado.

La llegada de buzos de Estados Unidos y prendas de marcas internacionales forma parte de esa estrategia. Aunque el fenómeno todavía se desarrolla en un grupo limitado de sucursales, la iniciativa despertó interés entre quienes buscan acceder a etiquetas reconocidas sin salir del circuito de supermercados.

Carrefour suma ropa de GAP, Old Navy y Banana Republic a sus supermercados

La cadena Carrefour decidió avanzar con una prueba comercial que incorpora prendas importadas de GAP, Old Navy y Banana Republic en algunas de sus tiendas argentinas.

La cadena Carrefour decidió avanzar con una prueba comercial que incorpora prendas importadas de GAP, Old Navy y Banana Republic en algunas de sus tiendas argentinas. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La propuesta comenzó a implementarse durante abril y representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación que vienen impulsando los hipermercados frente a la caída del consumo masivo tradicional.

Desde la compañía señalaron que los primeros resultados fueron favorables, motivo por el cual evalúan ampliar el proyecto si la demanda mantiene el ritmo registrado durante las primeras semanas.

Cuánto cuestan los buzos de Estados Unidos que ya se venden en Argentina

La oferta está enfocada principalmente en prendas masculinas de uso cotidiano, con artículos básicos que suelen tener alta rotación en el mercado de indumentaria.

Entre los productos disponibles aparecen remeras, pantalones de jean, camperas y los tradicionales buzos con capucha que identifican a marcas como GAP y Old Navy.

Los precios de referencia informados para esta primera etapa son los siguientes:

Remeras: $34.990.

Buzos con capucha: $46.990.

Pantalones de jean: $49.990.

Algunas prendas cuentan con promociones especiales, como ofertas 3x2.

En qué sucursales del supermercado ya se consigue la ropa importada

El plan piloto se desarrolla en 13 sucursales seleccionadas por su nivel de ventas, flujo de clientes y espacio disponible para exhibir las prendas importadas.

En la Ciudad de Buenos Aires, la propuesta se encuentra en el hipermercado de Palermo. También alcanza a distintas localidades del conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires y varias ciudades del interior.