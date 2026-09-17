El Noreste Argentino (NEA) se prepara para un fin de semana marcado por la inestabilidad, con la llegada de un potente sistema frontal que provocará un fuerte temporal antes del inicio formal de la primavera astronómica.

Según los datos oficiales, el fenómeno climático durará unas 48 horas y afectará a las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, obligando a las autoridades locales a emitir alertas preventivas urbanas.

El sábado: el pico de inestabilidad y lluvias generalizadas

El sábado 19 de septiembre será la jornada crítica en las cuatro provincias. Chaco, Corrientes y Formosa sufrirán tormentas eléctricas fuertes y lluvias torrenciales, especialmente durante la mañana y el mediodía, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 70 km/h en sectores localizados.

Misiones, por su parte, experimentará tormentas eléctricas fuertes de forma continua durante todo el día, con temperaturas máximas que no superarán los 24°C.

El domingo: un cambio rotundo y calor, excepto en Misiones

El domingo 20, coincidiendo con las celebraciones por el Día del Estudiante y el inicio de la primavera, el tiempo dará un giro rotundo en la mayor parte de la región.

EFE

Las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa verán salir el sol, el cielo se despejará y las temperaturas subirán notablemente, tocando máximas de hasta 32°C en el territorio formoseño y de 30°C en Chaco y Corrientes.

Posadas persistirá con inestabilidad el domingo

La excepción a la mejora generalizada será la provincia de Misiones, y en particular su capital, Posadas.

El pronóstico meteorológico prevé que la inestabilidad persista durante el domingo, con probabilidad de tormentas aisladas a lo largo de toda la jornada, aunque con una temperatura máxima calurosa de 28°C.

Detalle ciudad por ciudad para el fin de semana

Formosa

Sábado de tormentas fuertes con rayos (Máx 26°C, Mín 18°C). Domingo de sol y calor (Máx 32°C, Mín 20°C).

Chaco

Sábado de tormentas fuertes por la mañana (Máx 26°C, Mín 17°C). Domingo nublado pero caluroso (Máx 30°C, Mín 18°C).

Misiones

Sábado de tormentas fuertes con rayos todo el día (Máx 24°C, Mín 17°C). Domingo inestable con tormentas aisladas (Máx 28°C, Mín 17°C).

Corrientes

Sábado de tormentas fuertes por la mañana (Máx 26°C, Mín 17°C). Domingo nublado pero caluroso (Máx 30°C, Mín 18°C).