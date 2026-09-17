El pronóstico del tiempo en Río Gallegos marca un quiebre para el viernes 18 de septiembre, según los pronósticos que mantiene vigentes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Después de una jornada estable, el cielo de la capital se tornará gris y aparecerán los primeros indicios de tormentas que afectarán a la región durante todo el fin de semana.

Después de ese viernes, el pronóstico será clave para quienes tengan planes al aire libre durante el fin de semana largo en Santa Cruz.

Las temperaturas y el viento marcarán las condiciones de los próximos días, con cambios que pueden afectar a quienes tengan actividades previstas.

Qué dice el pronóstico del tiempo en Río Gallegos para el viernes 18 de septiembre

El viernes 18 será el día más cálido de toda la serie: la máxima trepará a 16°C y la mínima se ubicará en 5°C.

La jornada dará comienzo con algunas nubes en el cielo, que generarán las condiciones propicias para que se registren precipitaciones durante la tarde, con viento del noroeste de apenas 9 km/h.

Se avecina un diluvio histórico el 18 de septiembre que durará 48 horas: tormentas con granizo y vientos de más de 30 km/h en Río Gallegos Shutterstock / Composición Canva

Por su parte, la presión atmosférica caerá de 1005 hPa en la madrugada a 992 hPa por la noche. Ese descenso sostenido será el que explique la inestabilidad.

Ante este escenario, y la posibilidad de que las tormentas traigan consigo la posible caída de granizo o lluvias intensas, se aconseja tomar todos los recaudos a la hora de circular.

Lluvias, viento del oeste y descenso de temperatura el fin de semana

El sábado 19 la máxima se derrumba a 9°C y la mínima queda en 2°C. Por la mañana se espera lluvia débil con 1 mm acumulado y ráfagas de 25 km/h del oeste.

El domingo 20 profundiza el frío: 6°C de máxima y 0°C de mínima, con cielo cubierto durante la tarde y la noche.

Los datos más salientes del fin de semana:

Sábado 19 : viento de 28 km/h del sudoeste por la tarde y humedad del 92% en la madrugada.

Domingo 20: viento del este de hasta 32 km/h y presión en ascenso, hasta 1013 hPa.

Cómo sigue el clima en Río Gallegos hasta el jueves 24 de septiembre

El lunes 21 será el día más frío en términos de máxima, con apenas 5°C, cielo cubierto de punta a punta y 1°C de mínima.

El martes 22 mejora levemente a 9°C, pero la presión vuelve a caer hasta 986 hPa durante la noche.

El miércoles 23 y el jueves 24 llegan las heladas: ambos días registran -2°C de mínima, con viento del oeste que alcanza los 32 km/h y cielo entre despejado y con nubes y claros.