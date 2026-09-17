Sería difícil determinar qué debería significar o implicar el signo igual, encontrando un punto de equilibrio entre la programación y las matemáticas. Fuente: archivo.

Un viejo acertijo matemático volvió a circular con fuerza por las redes sociales y generó un enorme revuelo entre los usuarios .

La cuenta en cuestión es 8÷2(2+2), un cálculo corto pero engañoso que divide a la gente entre quienes afirman que la respuesta es 16 y quienes aseguran que el resultado es 1.

La resolución paso a paso para llegar al resultado correcto

Para resolver este dilema sin marearse ni confundirse, la matemática aplica un orden fijo que establece qué operaciones se deben hacer primero y cuáles después:

Paso 1 (Resolver el paréntesis): Se suma lo que está adentro del paréntesis, es decir (2+2), lo que nos da 4. La cuenta original queda transformada en 8÷2x4.

Paso 2 (Igualdad de jerarquía): La división y la multiplicación tienen exactamente la misma importancia en la matemática formal, por lo que la regla manda resolverlas estrictamente de izquierda a derecha.

Paso 3 (Dividir primero): Se hace la operación que aparece más a la izquierda, que es 8÷2=4.

Paso 4 (Multiplicar al final): Por último, se multiplica ese resultado por el 4 que nos quedó del paréntesis, dando como respuesta final y correcta el número 16.

Por qué a la mitad de la gente le da 1 y no está mal

Si al intentar resolverlo llegaste al número 1 , no tenés de qué preocuparte porque les pasa a millones de personas y no significa que seas malo con los números.

Lo que ocurre es que en el colegio nos acostumbraron a “pegar” el número que está afuera del paréntesis con lo de adentro antes de hacer cualquier otra operación.

Quienes llegan al 1 hacen primero la multiplicación 2x4 para sacarse de encima el paréntesis, lo que da 8; luego dividen el 8 del principio por ese 8 nuevo y obtienen el 1.

No es que tu cerebro funcione mal, sino que aplicaste de memoria una costumbre escolar muy común que le da prioridad al paréntesis por encima de la división.

Una cuenta tramposa que está mal escrita de entrada

En el fondo, la responsabilidad de toda esta discusión no es del lector sino de quien diseñó el acertijo usando una redacción confusa de manera intencional.

En el ámbito profesional, los matemáticos e ingenieros evitan usar el símbolo de división al lado de un paréntesis sin colocar los signos de multiplicación explícitos, ya que saben que genera interpretaciones dobles.