Los cinturones de seguridad son elementos de seguridad clave para transitar por las rutas y avenidas del país.

Los cintos cuentan con un pequeño botón negro ubicado cerca de la hebilla metálica que cumple una función esencial: evita que la hebilla de enganche se deslice hacia abajo y termine perdida en el piso.

Cuando se sale o se rompe, la hebilla se desliza hasta el suelo y puede ser difícil de encontrar.

Para qué sirve el botón negro del cinturón de seguridad

Este pequeño detalle evita que la hebilla que encastra en la otra parte del cinturón se corra.

Está ubicado de forma estratégica para que cuando el conductor o pasajero desabrocha el cinturón la hebilla quede en un lugar visible.

De esta manera, cuando se reingrese al auto, se podrá visualizar rápidamente dónde quedó la hebilla para volver a encastrarse.

Para qué sirve el botón del cinturón de seguridad del auto y por qué es importante.

Qué pasa si se rompe el botón negro o se sale

Si se rompe o se sale este detalle la hebilla puede quedar suelta y ser difícil de agarrar, lo que genera distracciones al momento de abrocharse.

Cómo cuidar los cinturones de seguridad del auto

Es importante recordar que el cinturón debe ajustarse correctamente al cuerpo y retraerse de forma suave y firme.

Un mecanismo que no funciona puede comprometer la seguridad de los pasajeros o el conductor frente a un impacto.

De esta manera, se recomienda mantenerlo limpio, sin dobleces y verificar periódicamente su estado.