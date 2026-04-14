El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para este martes 14 de abril ya que se espera el regreso de las lluvias intensas en distintos estados de la República Mexicana. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima puso el foco, a su vez, en ciertas entidades federativas donde podrían registrarse torbellinos, tormentas eléctricas y fuertes granizadas. Ante este escenario, el SMN dio a conocer una serie de advertencias con el objetivo de que los habitantes del territorio azteca puedan tomar los recaudos pertinentes y, así, evitar estragos. Durante el martes 14 de abril, el frente frío núm. 44 prevalecerá sobre el noroeste del país e interaccionará con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca en el norte del territorio mexicano. Esta combinación generará las condiciones propicias para que se registren lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte); y chubascos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. El SMN mantiene la alerta vigente ya que dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, se prevén lluvias aisladas en zonas de Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Por otro lado, canales de baja presión en el interior y sureste de la República Mexicana, y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México. Se espera que las precipitaciones que se registrarán en el transcurso de la jornada sean de variada intensidad y alcancen a los siguiente estados: El SMN emitió una serie de advertencias por las lluvias fuertes, ya que podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos. Por esta razón, se recomienda circular con precaución por la vía pública. En esta línea de avisos, el SMN comunicó que durante el martes 14 de abril se esperan vientos con rachas 70 a 90 km/h en Sonora, acompañadas de posible formación de torbellinos en Chihuahua (noreste); y viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste). Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se aconseja a los habitantes de las regiones afectadas mantenerse en alerta y tener precaución a la hora de circular por la calle.