El SMN alertó por el regreso de las tormentas.

El panorama meteorológico para los próximos días muestra condiciones muy diferentes según la región del país.

Mientras el norte argentino y parte del centro-oeste se preparan para recibir lluvias y tormentas hasta el 8 de junio, la zona núcleo continuará atravesando un escenario de escasas precipitaciones, según el último informe AgroMet.

Además, los especialistas anticipan un descenso gradual de las temperaturas durante la próxima semana y advierten sobre la creciente posibilidad de que el fenómeno climático El Niño se desarrolle en los próximos meses.

¿Dónde lloverá en los próximos días?

Las proyecciones meteorológicas indican que las precipitaciones más importantes se concentrarán sobre las regiones del NEA, NOA y Cuyo, donde podrían registrarse lluvias y tormentas de variada intensidad.

En contraste, gran parte de la región núcleo agrícola continuará con bajos niveles de humedad y sin eventos significativos de lluvia, una situación que sigue siendo observada de cerca por el sector agropecuario.

También se prevén precipitaciones en la Patagonia, especialmente sobre sectores del oeste y sur de la región, donde podrían combinarse lluvias y nevadas dispersas.

Entre el 3 y el 8 de junio, los modelos climáticos mantienen la probabilidad de nuevos episodios de inestabilidad sobre el norte del país y el centro-oeste argentino, mientras que en el centro-este las lluvias serían aisladas y con acumulados limitados.

¿Cuándo será el descenso de temperaturas?

El informe anticipa que las temperaturas máximas comenzarán a bajar de manera gradual a partir del fin de semana, generando un ambiente más fresco en gran parte de la región central del país.

Las mínimas también mostrarán una caída durante la próxima semana. Los valores inferiores a los 10 °C se extenderán sobre buena parte del centro y sur argentino, consolidando un escenario más típico del invierno.

A pesar del enfriamiento previsto, no se esperan heladas en el centro y norte del territorio nacional. Las únicas zonas con riesgo de heladas débiles a moderadas serán algunas áreas de la Patagonia.

¿Cómo será el clima durante el invierno 2026?

Las perspectivas climáticas para el trimestre junio-julio-agosto muestran una tendencia hacia precipitaciones normales o superiores a lo habitual en amplias zonas del centro y norte argentino.

Sin embargo, algunas áreas del noreste de la región pampeana y sectores de Cuyo presentan mayores probabilidades de registrar lluvias por debajo de los valores promedio para la época.

Respecto de las temperaturas, el pronóstico trimestral señala una tendencia predominante hacia registros superiores a los normales en prácticamente todo el país, lo que podría traducirse en un invierno menos riguroso que el promedio histórico.

tormenta Archivo.

El Niño gana fuerza y aumenta la expectativa de los meteorólogos

Uno de los datos más relevantes del informe está relacionado con la evolución del fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur).

Actualmente, el océano Pacífico tropical se encuentra bajo condiciones denominadas “neutrales cálidas”. Sin embargo, los modelos internacionales muestran una probabilidad cada vez mayor de transición hacia un evento El Niño durante los próximos meses.

Los especialistas explican que el calentamiento observado en las aguas del Pacífico está favoreciendo este escenario, aunque todavía falta que la atmósfera responda plenamente para que el fenómeno quede oficialmente establecido.

Las últimas proyecciones indican que durante el invierno podría desarrollarse una fase débil de El Niño. No obstante, hacia la primavera y el verano, cuando este fenómeno suele alcanzar su máxima intensidad, existen probabilidades similares de que evolucione hacia categorías moderadas, fuertes e incluso muy fuertes.

Pese a estas señales, los expertos remarcan que aún existe un elevado nivel de incertidumbre en los pronósticos de largo plazo y que recién a partir de junio comenzará a observarse una mayor precisión en las estimaciones.