El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que llegará al país un frente de tormentas que se mantendrá durante 72 horas en diferentes puntos del centro de Argentina. El organismo climático emitió una alerta amarilla debido a que puede caer granizo y con fuertes vientos. En este sentido, el SMN indicó que las lluvias serán de intensidad variada y habrá una fuerte presencia de actividad eléctrica. Por eso, se instó a tomar tomarse una serie de recaudos frente a este tipo de fenómenos meteorológicos. Para este fin de semana del 28 y 29 de marzo de 2026, se espera un escenario de inestabilidad climática con tormentas que afectarán a Córdoba y Santa Fe, especialmente durante el sábado. El organismo climático advirtió que las lluvias más significativas comenzarían el viernes por la nochey se extenderían hasta la mañana del sábado. Por otro lado, se emitió una alerta amarilla por tormentas que pueden ser fuertes. El fenómeno incluye ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Las zonas del este y centro de Córdoba son las que presentan mayor riesgo de granizo y ráfagas fuertes. Las localidades con más riesgo de tormenta son estas: La inestabilidad afectará principalmente el sur y el centro de Santa durante el sábado en estas localidades: El viernes estará nublado en mayor parte del día con probabilidad de algunas lluvias aisladas, sin embargo, el sábado se esperan fuertes tormentas durante todo el día y madrugada del domingo. La probabilidad de precipitaciones en ambos días es del 40%, por lo que se recomienda tener esta información presente antes de realizar sus actividades del fin de semana.