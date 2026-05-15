Estados Unidos se prepara para un nuevo fin de semana protagonizado por tormentas severas, lluvias intensas y ráfagas de viento superiores a 100 km/h en diversas zonas del país. De acuerdo con los últimos reportes meteorológicos, tras un frente frío y un descenso de las temperaturas, se esperan varias rondas repetidas de precipitaciones e incluso se emitieron alertas por posibles tornados aislados, fenómenos típicos de clima severo. Según lo indican los expertos de AccuWeather, desde el viernes al el domingo, los meteorólogos indicaron que el panorama podría volverse incluso más activo en comparación con días anteriores, con tormentas desde Texas y Oklahoma hasta el oeste de Illinois. Se esperan lluvias severas con viento dañino de hasta 112 km/h y granizo en En el caso del domingo, las alertas están ubicadas en Para el lunes, meteorólogos advierten que el riesgo se extenderá desde el centro norte de Texas hasta la zona del sureste de Minnesota y Wisconsin. En esa línea, se anticipó además que el martes próximo, los estados del centro del país podrían experimentar clima severo. El consejo es mantenerse siempre alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio importante a considerar.