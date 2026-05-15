El tiempo en España durante este viernes, 15 de mayo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se caracteriza por una situación de inestabilidad debido al paso de un frente y la entrada de aire polar. Los cielos estarán nubosos en Baleares y la mitad norte peninsular, con precipitaciones persistentes en el Cantábrico y chubascos en Girona. Nevará en las montañas a partir de los 1200-1400 metros. Las temperaturas máximas descenderán en general en la Península y Baleares, con heladas débiles en algunas montañas del norte. El viento será moderado del norte y oeste, con rachas fuertes en zonas específicas. En Canarias, habrá cielos nubosos y precipitaciones débiles. Nuboso en Madrid, con probables lluvias débiles por la mañana y temperaturas entre 7 y 16 grados, despejándose por la tarde. El clima en Andalucía se caracterizará por cielos poco nubosos que se volverán nubosos en el interior, con precipitaciones débiles a moderadas en el tercio oriental, especialmente en las sierras. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 29 grados, con un descenso en las máximas. Habrá vientos flojos a moderados del oeste y poniente fuerte en el litoral mediterráneo. El clima en Cataluña se caracterizará por un cielo muy nuboso, que irá despejándose por la tarde-noche. Habrá precipitaciones débiles a moderadas en el valle de Arán y tormentas ocasionales en la mitad oriental, especialmente en Girona. La cota de nieve estará entre 1200-1500 m y las temperaturas descenderán, con máximas de 23 grados y mínimas de 3 grados. Se esperan heladas débiles en zonas altas y vientos moderados a fuertes en la mitad sur. El clima en Aragón estará marcado por un cielo muy nuboso, con tendencia a despejarse por la tarde. Se prevén precipitaciones débiles a moderadas en el Pirineo y chubascos dispersos en algunas áreas del sistema Ibérico. Las temperaturas oscilarán entre un máximo de 19 grados y un mínimo de 3 grados, con un descenso notable en las temperaturas máximas en el extremo sur. Habrá heladas débiles en zonas altas y viento del noroeste moderado a fuerte. El clima en Asturias será nuboso o cubierto, con posibles claros por la tarde, especialmente en la mitad norte. Se esperan lluvias y chubascos, con tormentas ocasionales y persistentes en la mitad oriental y nieblas en la Cordillera. La cota de nieve estará entre 1200 y 1400 metros, mientras que las temperaturas oscilarán entre 16 y 7 grados, con heladas débiles en las cumbres. El viento será moderado en el litoral y la Cordillera y flojo en el resto. Cielo nuboso, cubierto por la tarde con lluvias y chubascos fuertes en ocasiones. Temperaturas diurnas en descenso, alcanzando una máxima de 21 grados y mínima de 8 grados al final del día. Viento flojo a moderado del oeste y noroeste en Mallorca y Menorca y del norte en Pitiusas. Hoy se prevén intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y probabilidades de precipitaciones débiles en esas áreas y Lanzarote. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 25 grados, con viento moderado del norte o nordeste, especialmente fuerte en las cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas y brisas en las costas del sur y suroeste. Cielo nuboso con chubascos moderados y tormentas en el sur de Valencia y norte de Alicante; temperaturas entre 7 y 28 grados, con viento flojo a moderado y rachas fuertes en Castellón. El clima en Castilla y León estará nuboso a intervalos, tendiendo a poco nuboso, con precipitaciones débiles en cotas altas y la mitad oriental; la cota de nieve será de 1200-1600 metros. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 19 grados, con heladas débiles en cotas altas y viento del norte y noroeste moderado con rachas fuertes. El clima estará poco nuboso por la mañana, pero se tornará nuboso y cubierto, despejándose en la tarde. Se esperan lluvias débiles y chubascos en zonas montañosas del este, que cesarán por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán en la mitad oriental, alcanzando 1 grado y las máximas bajarán a 19 grados. Heladas débiles en zonas altas del nordeste y viento moderado de oeste y noroeste a partir del mediodía, con posibles rachas fuertes en Hellín. En Madrid, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, vientos de poniente fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes y temperaturas con máxima de 22°C y mínima de 15°C. En Melilla, cielos despejados, temperaturas con pocos cambios (máxima de 23 °C y mínima de 17 °C) y vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados. Nuboso, con claros por la tarde y lluvias generalizadas, temperaturas entre 4 y 16 grados y viento del noroeste. Por otro lado, el clima en Navarra será nuboso con lluvias, claras por la tarde en el sur, temperaturas entre 3 y 10 grados y posibilidad de nieblas matinales en el Pirineo. El clima en La Rioja será nuboso con débiles precipitaciones, temperaturas entre 5 y 15 grados y viento moderado con rachas fuertes.