El cierre de marzo llega con una advertencia que ya encendió las alertas: una potente “tormenta negra” amenaza con impactar distintas regiones de México, dejando a su paso lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y un marcado descenso de temperaturas. Este fenómeno, provocado por la combinación de frentes fríos con humedad proveniente de ambos litorales, romperá con el calor típico de la temporada y podría generar afectaciones importantes, especialmente en zonas propensas a inundaciones. De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno impactará con mayor fuerza en regiones del centro, oriente y norte del país. Entre los estados más afectados por lluvias intensas —con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros— se encuentran Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Estas precipitaciones no llegarán solas: estarán acompañadas por descargas eléctricas, posibles granizadas y rachas de viento que podrían superar los 50 km/h en algunas zonas. Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado urgente a la población para extremar precauciones. Las lluvias intensas podrían saturar drenajes, provocar desbordamientos de ríos y generar deslaves en zonas de riesgo, especialmente en comunidades ubicadas en laderas o cerca de cuerpos de agua. La clave estará en la prevención y en seguir de cerca los reportes oficiales, ya que la evolución de esta “tormenta negra” podría variar y sorprender con mayor intensidad en algunas regiones.