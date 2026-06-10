Distintas provincias del país se preparan para atravesar un cambio drástico en el clima. Luego de períodos marcados por la escasez de agua, la llegada del fenómeno meteorológico El Niño es prácticamente inevitable y amenaza con transformar el mapa del clima nacional en los próximos meses con un combo que suma calor extremo, humedad y precipitaciones abundantes.

Según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), existe un 80% de probabilidad de que las condiciones asociadas a este evento se consoliden plenamente entre junio y agosto, una cifra que asciende al 90% para la segunda mitad del año. Los científicos advierten que la discusión ya no es si ocurrirá, sino qué tan severa será su intensidad.

Qué consecuencias puede traer el “calor anómalo” y las lluvias

La combinación de un océano Pacífico tropical más cálido de lo habitual inyectará un enorme volumen de humedad y energía a la atmósfera. En la Argentina, esto se traducirá en dos grandes frentes de preocupación:

Riesgos de Infraestructura: El peligro de saturación de suelos y colapso de sistemas de drenaje urbano. Los especialistas insisten en la necesidad de limpiar canales y desagües de forma preventiva para mitigar el impacto antes del pico del fenómeno. Impacto Sanitario: Las temperaturas inusualmente altas y la humedad persistente configuran un escenario crítico para la salud. No solo aumentará el riesgo de golpes de calor y deshidratación, sino que además generará las condiciones ideales para la proliferación de mosquitos y la consecuente circulación de enfermedades como el dengue.

“ Un océano más caliente aporta humedad y calor al sistema climático, lo que puede agravar fenómenos extremos como olas de calor y tormentas ”, detallaron desde los organismos de monitoreo global. En el comunicado, se instó a los gobiernos a activar planes de contingencia frente a las semanas que se avecinan.

El clima traerá fuertes tormentas y temperaturas fuera de lo usual.

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El Niño traerá un clima nuevo: las provincias más afectadas

El ingreso de este fenómeno impactará de manera dispar en el territorio argentino, pero los meteorólogos ya identificaron las regiones que deberán seguir de cerca las alertas tempranas debido al riesgo real de crecidas e inundaciones.

Las zonas bajo mayor exposición a tormentas fuertes y lluvias acumuladas por encima de lo normal son:

El Litoral: Corrientes, Entre Ríos y Misiones.

La Cuenca del Plata: áreas ribereñas del noreste y este del país, con especial atención a las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay.

Región Central: amplios sectores de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Históricamente, los precedentes de variantes extremas de El Niño en el país (como el registrado en 1997) dejaron campos completamente anegados en el suelo santafesino y barrios de la Ciudad de Buenos Aires bajo el agua debido a lluvias que, en apenas un par de días, superaron los promedios de todo un mes.