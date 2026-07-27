La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este lunes, 27 de julio de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 27 de julio

El clima en España se mantendrá estable, dominado por altas presiones. Predominarán cielos poco nubosos o despejados, excepto en el área cantábrica y alto Ebro, donde habrá nubosidad y posibilidad de precipitaciones débiles. También se esperan intervalos nubosos en el Estrecho, norte de Canarias, nordeste de Cataluña y Baleares.

Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte de la Península y Baleares, superando los 35 grados en el sur atlántico y alcanzando posibles 40 en el Guadalquivir. Habrá noches tropicales en el Mediterráneo y suroeste. El viento será moderado en diversas zonas, con intervalos fuertes en Canarias y el Estrecho.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

Cielo despejado en Madrid, con temperaturas en ascenso (17-36 °C) y vientos flojos de nordeste que tenderán a variables en las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con temperaturas mínimas de 15 grados y máximas que alcanzarán los 39 grados. Habrá intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea y vientos flojos a moderados del este, girando al sur en el interior, con un levante fuerte en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña estará mayormente con cielos poco nubosos o despejados, aunque se esperan intervalos nubosos en el nordeste y posibles chubascos débiles en el litoral central durante la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 11 grados de mínima y 35 grados de máxima, con un ligero ascenso en las máximas. Habrá viento moderado del noroeste en el sur de Tarragona y en el norte del Ampurdán y viento flojo variable en el resto.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón, cielo poco nuboso o despejado; mínimas algo más altas en el tercio sur y sin cambios en el resto, máximas en ascenso generalizado. Viento flojo de oeste, con noroeste moderado por la mañana en el valle del Ebro, tendiendo a flojo variable al final del día.

El clima en Asturias se presentará con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, disipándose a poco nuboso hacia el mediodía. Algunas lluvias débiles se podrían registrar en el litoral por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 29 grados, con un ascenso notable en zonas altas y se espera viento variable en el interior y moderado en el litoral.

Cómo estará el clima en España este lunes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielos con intervalos nubosos y algún chubasco, aclarando por la tarde; temperaturas nocturnas en descenso y diurnas sin cambios o en ascenso; viento flojo, del norte en Menorca y variable en el resto, tendiendo por la tarde a sur con brisas costeras.

Nuboso en el norte de las islas montañosas, con llovizna ocasional en medianías durante la madrugada y claros en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto, salvo intervalos nubosos en el norte de Lanzarote y oeste de Fuerteventura. Temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 18 grados. Viento del nordeste moderado, fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas que oscilarán entre 16 y 34 grados; viento flojo del noroeste y variable a lo largo del día.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León se espera cielo poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes bajas en el noreste, temperaturas en ascenso, más acusado en áreas de montaña, sobre todo en las máximas, donde el ascenso podrá ser notable y viento variable o del noreste, flojo en general.

Cielo poco nuboso o despejado, con nubes de evolución por la tarde en zonas altas del Sistema Ibérico; temperaturas en aumento (menos en las mínimas) y vientos flojos de este y nordeste, tendiendo a variables en las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos nubosos tendiendo a poco nubosos, con vientos moderados de levante y temperatura máxima de 27 °C y mínima de 22 °C.

En Melilla, cielos nubosos disminuyendo a poco nubosos, mínima sin cambios de 24°C, máxima en descenso de 30°C y vientos flojos a moderados de levante.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Intervalos de nubes bajas con predominio de cielo poco nuboso o despejado; se esperan lluvias débiles en la primera mitad del día y temperaturas que oscilarán entre 13 y 29 grados. Viento flojo variable en el interior y del este en el litoral, amainando por la tarde. Por otro lado, en Navarra, se esperan intervalos nubosos y brumas en el norte, con lluvias débiles en la mañana, pero el cielo se despejará al mediodía; las temperaturas oscilarán entre 11 y 28 grados, con viento flojo del norte.

En La Rioja, cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas por la mañana, viento flojo de norte y oeste y temperaturas con mínima de 15 °C y máxima de 33 °C.