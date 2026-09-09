Hay un cítrico que llama la atención antes incluso de probarlo. El finger lime australiano desarrolla frutos alargados que, al abrirse, esconden pequeñas esferas llenas de jugo. Por su aspecto y textura, esas vesículas le valieron el apodo de “caviar cítrico” y lo convirtieron en un ingrediente buscado por la gastronomía gourmet.

El finger lime (Citrus australasica) es originario de Australia y puede cultivarse también en recipientes, una alternativa que permite mantener bajo control el tamaño de la planta y protegerla de las temperaturas bajas.

Su principal atractivo, además de la rareza del fruto, está en esas pequeñas perlas que explotan en la boca y aportan acidez y aroma.

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Aunque no hay un listado oficial que permita afirmar que se trata del cítrico más caro del mundo, existen referencias de precios elevados en mercados especializados.

Un trabajo citado en 2020 por investigadores de la Universidad de Florida registró valores de hasta USD 32 por 80 gramos, una cifra que refleja su carácter de producto gourmet y su disponibilidad limitada.

Finger lime: por qué sus frutos parecen tener caviar

A diferencia de una naranja, un limón o una mandarina, el interior del finger lime no está formado por los gajos habituales de los cítricos. Sus frutos son estrechos y alargados, y pueden adquirir tonalidades verdes, amarillas, rojas, púrpuras o marrones según la variedad.

Al abrirlos, las vesículas de jugo quedan expuestas. Si se presiona con cuidado la cáscara, pueden desprenderse enteras, formando pequeñas bolitas que conservan el líquido en su interior.

El efecto es parte de su atractivo gastronómico: las perlas revientan al morderlas y liberan un jugo ácido y aromático. Por eso aparecen como acompañamiento o terminación de platos con pescados y mariscos, además de utilizarse en postres y cócteles.

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La planta, por su parte, tiene aspecto de arbusto o árbol pequeño y presenta espinas. En un balcón o patio, la poda permite controlar su crecimiento y mantenerla dentro de un tamaño manejable.

Cómo elegir una maceta para cultivar finger lime

El recipiente es uno de los puntos centrales para que el cultivo funcione. Como otros cítricos, el finger lime necesita agua, pero sus raíces no toleran permanecer constantemente encharcadas.

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La maceta debe contar con agujeros de drenaje que permitan evacuar el exceso de agua, mientras que el sustrato tiene que conservar cierta humedad sin volverse compacto. A medida que la planta crece y las raíces ocupan el recipiente, será necesario aumentar progresivamente el tamaño de la maceta.

Algunos puntos básicos:

Sustrato drenante: puede utilizarse una mezcla específica para cítricos o un sustrato que permita una buena circulación de aire y agua.

Recipiente estable: las espinas y el crecimiento de la planta hacen conveniente utilizar una maceta firme.

Buen drenaje: no debe quedar agua acumulada de manera permanente en el plato.

Trasplantes progresivos: el recipiente puede cambiarse por uno mayor cuando las raíces hayan ocupado buena parte del espacio disponible.

Cuánto sol necesita y cómo regar el árbol

La iluminación es otro factor determinante. La Royal Horticultural Society recomienda ubicar el finger lime en un lugar con mucha luz y protegido de condiciones extremas. La Universidad de California indica como referencia entre seis y ocho horas diarias de sol, aunque en zonas donde el verano es muy intenso puede ser conveniente proteger la planta durante las horas de mayor temperatura.

El riego tiene que acompañar el crecimiento de la planta. Lo recomendable es mantener una humedad relativamente constante, pero permitir que la capa superficial del sustrato se seque ligeramente antes de volver a regar.

Uno de los errores que conviene evitar es someter las raíces a cambios extremos: períodos prolongados sin agua seguidos por riegos excesivos pueden generar problemas. Durante el invierno, además, las necesidades hídricas disminuyen.

El frío, el principal problema para el finger lime

Las temperaturas bajas requieren especial atención porque el finger lime es más sensible al frío que algunos de los cítricos más habituales.

Las recomendaciones de UC Agriculture and Natural Resources indican que debe protegerse la planta cuando las temperaturas se aproximan a 0 °C. Para quienes la cultivan en maceta, esto supone una ventaja frente a un ejemplar plantado directamente en tierra: ante una helada o una ola de frío, el árbol puede trasladarse a una galería, un invernadero frío o cualquier espacio protegido.

La planta florece durante los períodos cálidos y posteriormente aparecen los frutos. Sin embargo, no hay que esperar una cosecha inmediata. Los cítricos jóvenes pueden necesitar varios años antes de alcanzar una producción importante, mientras que los ejemplares injertados suelen comenzar a dar frutos antes que los cultivados a partir de semillas.

Cuándo cosechar el “caviar” cítrico

El momento de la cosecha también importa. Los finger limes no continúan madurando una vez separados de la planta, por lo que conviene esperar a que los frutos hayan alcanzado un desarrollo completo.

Para aprovechar las vesículas sin romperlas, el fruto puede cortarse longitudinalmente y abrirse con cuidado. Una presión suave sobre la piel permite que las pequeñas perlas de jugo salgan sin quedar completamente aplastadas.

Las vesículas pueden utilizarse directamente sobre los alimentos, especialmente como toque final de preparaciones en las que se busca sumar acidez, aroma y una textura diferente.

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Cultivar un finger lime en un balcón no implica conseguir rápidamente grandes cantidades de fruta. Su atractivo está también en la rareza de la planta, su valor ornamental y la posibilidad de producir en casa un fruto que no suele encontrarse con facilidad en los comercios.

Con una maceta adecuada, buen drenaje, varias horas de sol, riego controlado y protección frente al frío, el finger lime puede adaptarse al cultivo doméstico y, con el tiempo, producir sus características perlas de jugo.