Fotografía del 20 de octubre de 2026 del desierto florido en el Parque Nacional Llanos de Challe en Vallenar, región de Atacama (Chile).

El desierto de Atacama, en el norte de Chile, se convirtió en una alfombra de flores silvestres tras las fuertes lluvias registradas durante el invierno austral. El fenómeno, conocido como desierto florido, transformó el paisaje de una de las regiones más secas del planeta y dio lugar a una de las floraciones más intensas y extensas, que no ocurría desde hace casi 30 años, en 1997.

Las precipitaciones récord, favorecidas por el fenómeno climático de El Niño, permitieron que cientos de especies nativas brotaran sobre el suelo árido, informó este domingo la agencia de noticias EFE.

Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), las flores cubren este año unos 17.000 kilómetros cuadrados, una extensión equivalente al 23% de la región de Atacama.

El Niño provocó lluvias récord en el desierto más seco del planeta

El desierto de Atacama se extiende a lo largo de unos 1600 kilómetros por la costa norte de Chile, entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes. En esta zona, el promedio anual de precipitaciones sin la influencia de El Niño es de apenas 2 milímetros de agua.

Sin embargo, entre julio y septiembre se registraron lluvias extraordinarias en distintas localidades. Uno de los casos más destacados fue el de Vallenar, donde las precipitaciones alcanzaron los 183,5 milímetros.

El fenómeno de El Niño se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico central y oriental experimentan un calentamiento anómalo. Esta alteración modifica los patrones meteorológicos en distintas partes del mundo y puede provocar episodios climáticos extremos.

Las tormentas también tuvieron consecuencias negativas en el norte chileno, donde se produjeron inundaciones y aluviones que dejaron decenas de viviendas afectadas.

Un Cactus Copao en el desierto florido en el Parque Nacional Llanos de Challe en Vallenar, región de Atacama. EFE/ Sebastián Silva

Más de 200 especies nativas cubren de flores el suelo de Atacama

La floración convirtió el paisaje rojizo y rocoso del desierto en un espectáculo natural. Más de 200 especies nativas brotaron gracias a las precipitaciones, entre ellas la añañuca, la garra de león, la pata de guanaco y la flor del jote.

Este fenómeno ocurre porque las semillas, los bulbos y los rizomas permanecen bajo la arena durante gran parte del año, en estado de latencia, a la espera de las condiciones adecuadas para germinar.

Cuando llegan las lluvias invernales, la humedad permite que estas especies comiencen a crecer y florecer. Según la CONAF, la superficie cubierta este año alcanza unos 17.000 kilómetros cuadrados, lo que convierte a esta temporada en uno de los episodios más extensos de las últimas décadas.

El desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile, es considerado uno de los lugares más secos del mundo. Fuente: EFE SEBASTIÁN SILVA

Cuándo desaparecerán las flores del desierto de Atacama

El espectáculo natural tiene una duración limitada. La mayoría de las flores desaparecerán durante noviembre, aunque algunas especies más resistentes a la sequía pueden mantenerse hasta enero.

La floración también genera expectativas para el sector turístico chileno. Las autoridades prevén que la temporada cierre con cifras récord, impulsada por miles de visitantes que viajan desde distintos puntos del país para contemplar el desierto florido.

Se trata de uno de los fenómenos naturales más llamativos de Chile, que transforma temporalmente uno de los territorios más áridos del mundo en un paisaje cubierto de colores.