Vendedora de cempasúchil. El 100% de la flor que se consume en México se produce en el país.

En esta noticia Desmienten al mito del cempasúchil chino

Una de las tradiciones más arraigadas entre la población mexicana es el Día de Muertos, que si bien hace unos años se limitaba al 1 y 2 de noviembre, la inclusión del regreso de las mascotas del Mictlán ha ampliado la influencia de estas fechas hasta finales de octubre.

La industria mexicana espera una derrama de aproximadamente MXN $5,000 millones solo entre flores y pan de muerto.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares de México (Canainppa), Julián Castañón Fernández, refirió que ni siquiera la cultura fit es capaz de espantar la venta del pan de muerto.

Para este año, la industria panificadora prevé la preparación de cuatro millones de kilos de pan de muerto, lo que representaría una derrama de MXN $1,050 millones, lo que significa un incremento de 4% anual.

Esa cantidad de pan se venderá en más de 55 mil expendios repartidos en el país, y el directivo espera que al menos entre 40 y 50 millones de mexicanos coman al menos un pedacito de pan de muerto.

Un panadero haciendo pan de muerto Mario Alavez | El Cronista México

Desmienten al mito del cempasúchil chino

Mecano decía que los muertos la pasan muy bien entre flores de colores, y una parte fundamental del crisol de color es la flor de cempasúchil.

Pero hace algunos años surgieron versiones que apuntaban a que en México se estaba empezando a comprar cempasúchil sembrado en China.

“El 100% de la que se produce en México se consume en México. Es mentira eso de que haya flor china que hace unos años escuchábamos. Imagínate tú que vengan flores desde China en barco, no llegan, no es cierto eso”, afirmó Jesús Loza Román, director de Proyectos del Consejo Mexicano de Flores y Plantas.

Los productores recibirán este año en torno a MXN $400 millones, pero la cadena productiva de la flor de cempasúchil tiene un impacto económico de MXN $4,000 millones de pesos, lo que puede alcanzar un alza de hasta 12% anual.

Sin embargo, el clima de este año afectó la cosecha de temporal, que cayó 10% en comparación con el año previo, una baja que fue compensada en su totalidad por la siembra en invernadero, comentó el directivo.

El impacto fue causado por una menor cantidad de lluvias, a causa del cambio climático, añadió.