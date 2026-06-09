Llega la obra más esperada | Construirán un túnel que conectará Argentina con Chile y atravesará la Cordillera de Los Andes: se podrá cruzar los 365 días del año Fuente: IA

Argentina y Chile avanzan con uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de América Latina.

Se trata del Túnel de Agua Negra, una obra binacional que busca transformar la conexión entre ambos países mediante un paso permanente a través de la Cordillera de los Andes, eliminando las interrupciones provocadas por las nevadas y las condiciones extremas de la alta montaña.

Con una extensión proyectada de 14 kilómetros y ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el corredor permitirá mantener el tránsito durante todo el año, algo que hoy resulta imposible debido a los cierres estacionales del actual paso fronterizo.

El túnel que permitirá cruzar la Cordillera sin depender del clima

Actualmente, el Paso de Agua Negra solo funciona durante la temporada estival. Cada invierno, la acumulación de nieve obliga a suspender la circulación durante varios meses, afectando tanto al transporte de cargas como al turismo entre Argentina y Chile.

Llega la obra más esperada | Construirán un túnel que conectará Argentina con Chile y atravesará la Cordillera de Los Andes: se podrá cruzar los 365 días del año Fuente: IA

La construcción del túnel busca resolver este problema histórico mediante una conexión permanente entre la provincia de San Juan y la región chilena de Coquimbo.

Una vez operativo, el corredor garantizará el tránsito los 365 días del año, independientemente de las condiciones climáticas que suelen complicar la circulación en la zona cordillerana.

Esta mejora también permitirá reducir costos logísticos, evitar desvíos hacia otros pasos fronterizos más alejados y agilizar el transporte de mercaderías entre ambos países.

Qué impacto tendrá la obra para Argentina y Chile

Además de mejorar la conectividad, el proyecto está pensado como una pieza clave dentro del corredor bioceánico que unirá el centro de Argentina con los puertos del Pacífico.

La infraestructura permitirá una conexión más eficiente entre los puertos chilenos y varias provincias argentinas, entre ellas:

San Juan.

La Rioja.

Catamarca.

Córdoba.

Santa Fe.

Gracias a esta integración, sectores estratégicos como la minería, la agricultura y las energías renovables podrán acceder a nuevos mercados con menores costos de transporte y tiempos de exportación más cortos.

Cómo avanzan las obras del Túnel de Agua Negra

Aunque la construcción completa todavía no comenzó, ambos países continúan trabajando en distintas etapas del proyecto. En Chile ya se desarrollan mejoras de accesos y tareas de pavimentación en sectores de alta complejidad geográfica.

Llega la obra más esperada | Construirán un túnel que conectará Argentina con Chile y atravesará la Cordillera de Los Andes: se podrá cruzar los 365 días del año Fuente: Archivo

Por su parte, el cónsul chileno en San Juan, Mario Schiavone, ratificó recientemente que el túnel sigue siendo una prioridad para ambas naciones y destacó que existe voluntad política para impulsar su desarrollo.

La magnitud de la obra también implica importantes desafíos técnicos debido a la altitud, las condiciones climáticas y la complejidad geológica de la Cordillera de los Andes.

Un proyecto que promete cambiar el transporte en Sudamérica

Los especialistas consideran que el Túnel de Agua Negra podría modificar por completo la dinámica comercial y turística entre Argentina y Chile.

Además de facilitar el movimiento de cargas hacia los mercados del Pacífico y Asia, permitirá una circulación turística mucho más fluida durante todo el año, impulsando la actividad económica en ambos lados de la cordillera.