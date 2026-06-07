Un proyecto que lleva décadas en estudio volvió a cobrar impulso y podría convertirse en una de las obras de infraestructura más importantes de Sudamérica. Se trata de una iniciativa que busca conectar Argentina y Uruguay mediante una conexión terrestre permanente sobre el Río de la Plata, una obra que demandaría una inversión superior a los u$s 300 millones y que ya captó la atención de grupos inversores internacionales.

La propuesta apunta a transformar el transporte de cargas, facilitar el movimiento de personas y fortalecer el intercambio comercial entre ambos países, además de generar un nuevo corredor estratégico para la región.

Cómo sería la obra que busca unir Argentina y Uruguay

El proyecto contempla la construcción de un viaducto binacional capaz de atravesar el Río de la Plata y establecer una conexión directa entre ambas márgenes.

Entre las alternativas analizadas figura una traza que vincularía Punta Lara, en la provincia de Buenos Aires, con Laguna de los Patos, en territorio uruguayo. Otra de las variantes estudiadas propone una conexión entre Brazo Largo y Nueva Palmira.

Más allá del recorrido definitivo, el objetivo es desarrollar una infraestructura preparada para el tránsito de vehículos particulares, transporte de cargas y servicios ferroviarios, con capacidad para mejorar la integración logística entre ambos países.

La obra incluiría carriles para circulación en ambos sentidos y espacios destinados al transporte ferroviario, una característica que ampliaría significativamente las posibilidades de conectividad regional.

El desafío de construir una de las mayores obras de Sudamérica

Uno de los principales retos del proyecto radica en las dimensiones del Río de la Plata, considerado el estuario más ancho del mundo.

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Por esa razón, los diseños preliminares contemplan sectores elevados que permitirían mantener la navegación de embarcaciones comerciales de gran porte, fundamentales para la actividad portuaria de la región.

Además de los desafíos de ingeniería, la iniciativa deberá superar etapas vinculadas a estudios ambientales, definiciones técnicas y acuerdos políticos entre Argentina y Uruguay antes de avanzar hacia una eventual construcción.

Los especialistas coinciden en que se trata de un proyecto de largo plazo que requerirá años de planificación y coordinación binacional.

Por qué China sigue de cerca esta megaobra

La iniciativa volvió a instalarse en la agenda regional luego de que trascendiera el interés de compañías asiáticas en participar de su desarrollo.

Según distintas evaluaciones, grupos empresarios vinculados a capitales chinos analizan alternativas para financiar y ejecutar la obra mediante sistemas de concesión de largo plazo, recuperando la inversión a través de peajes y servicios asociados.

El interés no resulta casual. China mantiene una fuerte presencia en proyectos de infraestructura vinculados al transporte y la logística en distintos países de América Latina, especialmente aquellos que pueden mejorar corredores comerciales estratégicos.

Analistas internacionales sostienen que una conexión permanente entre Argentina y Uruguay podría reducir costos operativos, agilizar el traslado de mercaderías y fortalecer las cadenas de comercio regional.

Qué beneficios tendría para la región

De concretarse, la obra permitiría disminuir tiempos de viaje, optimizar el transporte de cargas y potenciar el turismo entre ambos países.

También podría convertirse en una herramienta clave para mejorar la competitividad logística del Mercosur, al ofrecer una nueva alternativa de conexión terrestre para personas y mercancías.

Aunque todavía no existe una fecha definida para el inicio de los trabajos, el renovado interés de inversores internacionales volvió a colocar al proyecto entre las iniciativas de infraestructura más ambiciosas de América Latina.

Para muchos especialistas, la construcción de este corredor podría marcar un antes y un después en la integración económica y comercial entre Argentina y Uruguay.