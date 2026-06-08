Quieren construir un túnel bajo el Estrecho de Magallanes: el objetivo final es conectar Tierra del Fuego con el continente

Una ambiciosa propuesta de infraestructura comenzó a ganar atención en el ámbito académico y de la ingeniería: la construcción de un túnel bajo el Estrecho de Magallanes para conectar de manera permanente Tierra del Fuego con el continente.

De concretarse, la obra reemplazaría parte del actual sistema de cruce marítimo y podría modificar por completo la logística de transporte en la región austral.

La iniciativa fue impulsada por investigadores que consideran que una conexión fija permitiría agilizar el tránsito de personas y mercancías, además de fortalecer el desarrollo económico y turístico de una de las zonas más aisladas del sur del continente.

¿Cómo sería el túnel que cruzaría el Estrecho de Magallanes?

El proyecto contempla una conexión subterránea de aproximadamente 3,7 kilómetros bajo el mar, entre sectores estratégicos utilizados actualmente para el transporte por ferry.

Aunque la distancia propuesta es relativamente reducida en comparación con otras grandes obras internacionales, los expertos advierten que el verdadero desafío radica en las condiciones extremas del entorno. Los fuertes vientos, las bajas temperaturas y la ubicación remota obligan a diseñar soluciones técnicas de alta complejidad.

Antes de avanzar con cualquier etapa constructiva, los especialistas consideran indispensable realizar estudios geológicos y geofísicos exhaustivos para conocer las características del subsuelo marino, detectar posibles fallas y evaluar la resistencia de las formaciones rocosas.

Los desafíos técnicos de construir un túnel bajo el mar

Uno de los aspectos centrales será determinar qué método de excavación resulta más adecuado para la zona. Los estudios preliminares deberán definir si es conveniente utilizar modernas tuneladoras o recurrir a sistemas tradicionales adaptados a las condiciones geológicas del estrecho.

Además, al tratarse de una infraestructura vial submarina, el diseño deberá incorporar complejos sistemas de ventilación, monitoreo permanente, salidas de emergencia y protocolos especiales para responder ante incendios o incidentes dentro del túnel.

Estas medidas son fundamentales para garantizar la seguridad de los usuarios, aunque también incrementan significativamente los costos de construcción y operación.

¿Cuánto costaría la obra?

Las primeras estimaciones ubican la inversión necesaria en torno a los 1.500 millones de dólares, una cifra que obliga a analizar con detalle la rentabilidad del proyecto y su impacto estratégico para la región.

Los estudios deberán determinar si el volumen de tránsito futuro justifica semejante desembolso y evaluar los beneficios económicos que podría generar en sectores como el turismo, el comercio y la integración territorial.

Un proyecto que dependerá de acuerdos políticos

Más allá de los desafíos técnicos, los especialistas coinciden en que el principal obstáculo para avanzar será político y financiero. La concreción de una obra de estas características requeriría cooperación entre gobiernos, fuentes de financiamiento sólidas y una planificación de largo plazo.

Por ese motivo, consideran que todavía es necesario profundizar las investigaciones y desarrollar estudios más detallados antes de tomar una decisión definitiva.