La Luna llena volverá a captar las miradas de miles de personas. Tras haber tenido un mayo atípico con dos plenilunios, junio llega con la denominada Luna de Fresa, llamada así por coincidir con la cosecha de esta fruta en Norteamérica.

Este fenómeno marcará además el inicio del verano astronómico en el hemisferio norte y del invierno en el hemisferio sur, lo que evidencia su relevancia.

¿Cuándo y cómo ver la Luna llena de fresa en Argentina?

Las noches de junio son ideales para mirar el cielo y poder disfrutar del espectáculo astronómico. En ese sentido, la Luna llena de fresa atrae tanto a aficionados como a especialistas.

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval, el calendario lunar de junio de 2026 quedará distribuido de la siguiente manera:

Lunes 8 de junio — Cuarto menguante

Domingo 14 de junio — Luna nueva

Domingo 21 de junio — Cuarto creciente

Lunes 29 de junio — Luna llena

Según los especialistas, el mejor momento para contemplar la Luna llena del 29 de junio será cerca del atardecer, luego de su “salida”.

Aunque alcanzará su punto máximo el 29 de junio, el satélite natural se verá también durante las noches del 28 y 30 de junio, lo que ofrece más oportunidades para disfrutar de este evento.

¿Por qué se llama Luna de Fresa?

Aunque muchos creen que la llamada “Luna de Fresa” adquiere un tono rosado o rojizo en el cielo, su nombre no tiene relación con el color que muestra el satélite natural. La denominación proviene de los pueblos originarios de América del Norte, especialmente de las comunidades algonquinas, que utilizaban las fases de la Luna para marcar acontecimientos estacionales importantes.

El nombre surgió porque la Luna llena de junio coincidía con el período de cosecha de las fresas silvestres en gran parte de Norteamérica. Para estas comunidades, cada Luna llena tenía una función práctica dentro de sus calendarios agrícolas y de subsistencia, por lo que recibía un nombre asociado a fenómenos naturales característicos de cada época del año.

El nombre surgió porque la Luna llena de junio coincidía con el período de cosecha de las fresas silvestres en gran parte de Norteamérica. Foto: Archivo.

¿Cuándo será el próximo eclipse en 2026?

Tras la Luna de Fresa, los amantes de la astronomía tendrán una nueva cita el 12 de agosto con un eclipse total de Sol. El evento se produce cuando la Luna pasa frente al Sol y bloquea totalmente su luz para los observadores ubicados en la franja de totalidad.