La Luna llena de mayo de 2026, conocida como la Luna de las Flores, marcará la primera de las dos Lunas Llenas que tendrá el mes, seguido por una segunda más adelante, considerada una Luna Azul. En esta ocasión, el satélite natural brillará en la constelación de Libra y se presentará como una Microluna, lo que implica que se verá ligeramente más pequeña y tenue que una Luna Llena promedio. Aun así, podrá apreciarse durante varias noches cercanas a la fecha principal. Según el sitio web de astronomía Starwalk Space, la llamada Luna de las Flores recibe su nombre por la abundancia de flores que florecen en mayo en gran parte del hemisferio norte, en relación con los cambios estacionales de la naturaleza. Al tratarse de una Microluna, ocurrirá cerca del apogeo, el punto más alejado de la órbita lunar respecto a la Tierra. Por ello, se verá aproximadamente un 5% más pequeña y un 10% menos brillante que una Luna Llena media. En España, el fenómeno tendrá lugar el 1 de mayo a las 19:23 horas. Sin embargo, no será necesario observarla en el instante exacto, ya que la Luna se verá prácticamente llena también durante las noches del 30 de abril, 1 y 2 de mayo. El mejor momento para observarla será alrededor de la salida de la Luna, cerca del atardecer. En Madrid, esto ocurrirá aproximadamente a las 21:22 del mismo día. En ese momento, al estar baja sobre el horizonte, puede adquirir tonalidades doradas o anaranjadas, lo que favorece su observación y la fotografía. Además, como es habitual en las Lunas Llenas, el satélite saldrá cerca de la puesta del Sol y se ocultará próximo al amanecer, ofreciendo varias horas de visibilidad durante la noche. Desde National Geographic han recomendado observar este fenómeno desde las siguientes zonas alejadas de la contaminación lumínica y espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica. En ese sentido, los lugares más destacados son los siguientes: