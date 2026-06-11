Llega la Luna llena de junio: cuándo y desde dónde se verá el fenómeno astronómico en el país. (Foto: generada por IA).

La Luna Llena de junio de 2026, conocida tradicionalmente como la Luna de Fresa, alcanzará su punto máximo en los últimos días del mes. Se trata de un fenómeno astronómico destacado porque será la primera luna llena posterior al solsticio de junio, una circunstancia que modificará su posición habitual en el cielo.

Este evento será especialmente llamativo en el hemisferio norte, donde la Luna se mantendrá inusualmente baja sobre el horizonte. Además, podrá adquirir tonalidades doradas, anaranjadas o rojizas debido al efecto de la atmósfera terrestre, ofreciendo una imagen muy atractiva para observadores y fotógrafos.

¿Por qué se llama Luna de Fresa y cuál es su significado?

El nombre “Luna de Fresa” proviene de una tradición indígena norteamericana que vinculaba la luna llena de junio con la temporada de cosecha de fresas. A pesar de lo que sugiere el nombre, no significa que el satélite natural adquiera un color rosado.

De hecho, la Luna suele verse blanca, dorada o anaranjada. En algunas ocasiones puede presentar tonos rojizos debido al mismo fenómeno atmosférico que hace que el Sol parezca rojo durante el amanecer o el atardecer.

Además de Luna de Fresa, esta luna llena también ha recibido otros nombres tradicionales como Luna de Miel, Luna de Hidromiel y Luna de Rosa en distintas culturas y regiones del mundo.

Llega la Luna llena de junio: cuándo y desde dónde se verá el fenómeno astronómico en el país. (Fuente: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se verá la Luna de Fresa en España y en qué fecha podrá observarse

La Luna de Fresa alcanzará su fase máxima el 29 de junio de 2026. En España peninsular esto ocurrirá a las 01:57 horas del 30 de junio, mientras que en las Islas Canarias el momento de plenitud llegará a las 00:57 horas.

Los expertos señalan que el mejor momento para contemplarla será alrededor de la salida de la Luna, cerca del atardecer. En Madrid, por ejemplo, la salida lunar está prevista para las 21:56 horas del 29 de junio.

Al encontrarse muy baja sobre el horizonte, la Luna podrá verse con un brillo dorado o anaranjado y parecer más grande de lo habitual debido a la conocida ilusión lunar. Esta característica convierte a la Luna Llena de junio en una de las más llamativas del calendario astronómico anual en el hemisferio norte.

Una luna llena marcada por el solsticio

La Luna de Fresa de 2026 será la luna llena más cercana al solsticio de verano del hemisferio norte, celebrado el 21 de junio. Por este motivo, seguirá una trayectoria especialmente baja en el cielo.

La Luna parecerá llena durante las noches del 28, 29 y 30 de junio, por lo que los aficionados a la astronomía dispondrán de varias oportunidades para disfrutar de este espectáculo celeste.

Llega la Luna llena de junio: cuándo y desde dónde se verá el fenómeno astronómico en el país. (Fuente: Freepik).

Lugares recomendados para observar la Luna llena

Desde National Geographic han recomendado observar este fenómeno desde las siguientes zonas alejadas de la contaminación lumínica y espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica. En ese sentido, los lugares más destacados son los siguientes: