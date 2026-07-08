Llega la Luna llena de julio: cuándo y desde dónde se verá el fenómeno astronómico en el país. (Fuente: Shutterstock).

La Luna llena de julio de 2026 ya tiene fecha y promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más llamativos del mes. Conocida tradicionalmente como la Luna del Ciervo, podrá observarse durante varias noches consecutivas, ofreciendo un disco brillante y completamente iluminado.

Además de su atractivo visual, este fenómeno estará acompañado por algunas particularidades. La Luna se ubicará en la constelación de Capricornio y, para los observadores del hemisferio norte, recorrerá un arco relativamente bajo en el cielo. Su aspecto también podrá parecer más grande cuando se encuentre cerca del horizonte debido a un efecto óptico conocido como ilusión lunar.

Luna del Ciervo: el origen del nombre y la historia de la Luna llena de julio

La Luna llena de julio recibe tradicionalmente el nombre de Luna del Ciervo porque coincide con la época del año en la que los ciervos machos jóvenes desarrollan nuevas astas. A comienzos del verano, estas están recubiertas por una capa suave y rica en sangre llamada terciopelo y, hacia finales de julio, suelen estar casi completamente desarrolladas y comienzan a endurecerse.

El nombre no hace referencia a ningún cambio en la apariencia de la Luna, sino que forma parte de una tradición que vincula las lunas llenas con los ciclos naturales y estacionales, especialmente en el hemisferio norte.

Además de Luna del Ciervo, la Luna llena de julio también recibe otras denominaciones en distintas culturas, entre ellas Luna del Trueno, relacionada con las tormentas estivales; Luna del Heno, vinculada a la cosecha; Luna del Salmón, asociada al inicio de la migración de estos peces; y Luna de las Bayas, en referencia a la maduración de estos frutos silvestres.

En las tradiciones espirituales modernas, la Luna del Ciervo suele asociarse con el crecimiento, la fuerza, la madurez y la renovación.

Llega la Luna llena de julio: cuándo y desde dónde se verá el fenómeno astronómico en el país. IA- Gemini

Cuándo podrá verse la Luna llena de julio en España

La fase llena exacta tendrá lugar el miércoles 29 de julio de 2026. No obstante, el fenómeno será visible durante varias noches consecutivas, especialmente entre el 28 y el 30 de julio, cuando el disco lunar se verá prácticamente completo.

Ese mismo día, la Luna estará situada en la constelación de Capricornio. Debido a la posición del Sol durante el verano boreal, para muchos observadores del hemisferio norte la Luna recorrerá un arco relativamente bajo sobre el horizonte, mientras que en el hemisferio sur aparecerá mucho más alta en el cielo.

Llega la Luna llena de julio: cuándo y desde dónde se verá el fenómeno astronómico en el país. (Fuente: Freepik).

Así se verá la Luna llena de julio en España

La mejor oportunidad para contemplarla será alrededor de la salida de la Luna durante la noche del 29 de julio. En Madrid, por ejemplo, la Luna saldrá a las 21:45 horas, mientras que en Barcelona lo hará a las 21:24 horas, momentos en los que podrá apreciarse especialmente brillante.

Además, cerca del horizonte podrá dar la impresión de ser mucho más grande de lo habitual. Este fenómeno recibe el nombre de ilusión lunar y se produce porque el cerebro compara el tamaño aparente de la Luna con árboles, edificios o montañas cercanas, aunque en realidad el satélite no cambia de tamaño.