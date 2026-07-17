Falta cada vez meno para uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas y millones de personas ya preparan su viaje para presenciarlo: el eclipse solar total de 2026.

Este evento celestial se llevará toda la atención de los habitantes que residen en uno de los países de Europa más renombrados y mantiene la expectativa alta en aquellas regiones donde el cielo quedará completamente oscuro a plena luz del día durante algunos minutos.

Eclipse solar total de 2026: cuál es el país donde se hará de noche en pleno día

El eclipse solar total previsto para el 12 de agosto de 2026 tendrá como epicentro de todas las miradas a España, y se tratará del primer evento visible desde la península ibérica desde 1912.

La llamada franja de totalidad, donde la Luna cubrirá completamente el Sol, atravesará distintas comunidades, entre las que se incluyen Galicia, Asturias, País Vasco y Cataluña .

El recorrido estimado que tendrá el eclipse solar total en España durante el 12 de agosto de 2026. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Principales lugares para observar el eclipse solar total

Castilla y León.

Mallorca.

Galicia.

Asturias.

Aragón.

Navarra.

País Vasco.

Madrid.

Cataluña.

Comunidad Valenciana.

Recomendaciones clave para ver el eclipse solar total de forma segura

Observar el eclipse sin protección puede ocasionar daños irreversibles a la vista, por lo que las autoridades recomiendan utilizar gafas homologadas bajo la norma ISO 12312-2:2015, descartando radiografías, vidrios oscuros o gafas de sol comunes.

Además, se aconseja elegir espacios abiertos y seguros, evitar zonas con riesgo de incendios forestales y planificar los desplazamientos con anticipación debido a las posibles congestiones de tránsito.



