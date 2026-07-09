Ya hay fecha: el eclipse solar más largo del siglo será histórico y caerá este día (foto: archivo).

El cielo volverá a ofrecer uno de los espectáculos naturales más impresionantes que existen, pero esta vez con una particularidad que lo convertirá en un acontecimiento histórico.

Un eclipse solar total alcanzará una duración récord y promete transformar el día en noche durante varios minutos.

Los especialistas aseguran que se tratará del eclipse solar más largo del siglo y uno de los fenómenos astronómicos más extraordinarios jamás calculados. Su duración será tan excepcional que no volverá a repetirse en más de 151 años.

¿Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo?

El fenómeno ocurrirá el 2 de agosto de 2027 , cuando la Luna se alineará de manera perfecta entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar durante un tiempo excepcional.

En su punto máximo, el eclipse alcanzará una duración aproximada de 6 minutos y 23 segundos, un registro que lo convertirá en el eclipse solar total más largo del siglo XXI.

Los expertos explican que este tipo de fenómenos suelen durar apenas unos minutos, por lo que el tiempo de oscuridad que ofrecerá este eclipse resulta extraordinario.

¿Dónde podrá verse el próximo eclipse solar?

La franja de totalidad recorrerá principalmente el norte de África, el sur de Europa y parte de Medio Oriente, donde millones de personas podrán observar cómo el día se convierte en noche durante más de seis minutos.

Entre los países desde donde podrá apreciarse en su máxima intensidad se encuentran:

España (en el sur del país).

Marruecos .

Argelia .

Túnez .

Libia .

Egipto .

Arabia Saudita .

Yemen .

Somalia .

En Estados Unidos, el fenómeno no será visible en la mayor parte del territorio. La única excepción será un pequeño sector del estado de Maine , donde el eclipse podrá observarse de forma parcial, aunque sin alcanzar la oscuridad total que se registrará en los países ubicados sobre la trayectoria principal del fenómeno.

¿Cómo observar el eclipse de forma segura?

Llega el eclipse solar más largo del siglo: los expertos advierten que observarlo directamente puede llevar a lesiones irreversibles. ChatGPT

Los especialistas recuerdan que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección adecuada, ya que puede provocar daños permanentes en la vista.

Para disfrutar del fenómeno de manera segura recomiendan:

Utilizar únicamente gafas certificadas para eclipses solares .

No mirar el Sol con gafas de sol convencionales.

Evitar el uso de cámaras, binoculares o telescopios sin filtros solares especiales.

Seguir las recomendaciones de organismos especializados como la NASA y las autoridades astronómicas.

Además de ofrecer un espectáculo visual único, el evento permitirá a la comunidad científica realizar observaciones de la corona solar, estudiar con mayor detalle la actividad del Sol y recopilar información valiosa para futuras investigaciones.