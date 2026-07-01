En 1915, Albert Einstein presentó su Teoría de la Relatividad General y, sin saberlo del todo, abrió la puerta a una de las ideas más perturbadoras de la ciencia moderna: la existencia de regiones del espacio tan densas que ni siquiera la luz podría escapar de ellas.

Décadas después, la ciencia confirmaría que esos “monstruos invisibles” —los agujeros negros— no solo existen, sino que dominan el destino de galaxias enteras.

Albert Einstein predijo los agujeros negros hace más de 100 años: qué son y por qué ni siquiera la luz puede escapar. Fuente: Wikimedia

¿Qué son los agujeros negros y por qué ni la luz puede escapar de ellos?

Un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan extrema que nada —ni siquiera la luz, la entidad más rápida del universo— puede escapar de su atracción .

Esto ocurre cuando una enorme cantidad de masa queda comprimida en un volumen extremadamente pequeño, generando una curvatura del espacio-tiempo tan pronunciada que crea una especie de “pozo sin fondo” cósmico.

El límite de esta región se llama horizonte de eventos: el punto de no retorno. Todo lo que cruza esa frontera —estrellas, gas, luz o incluso una nave espacial hipotética— queda atrapado para siempre. Más allá de ese horizonte se encuentra la singularidad, un punto donde, según las ecuaciones de Albert Einstein, la densidad se vuelve infinita y las leyes de la física tal como las conocemos dejan de tener sentido.

Existen distintos tipos de agujeros negros según su origen y tamaño:

Agujeros negros estelares : se forman cuando una estrella masiva colapsa sobre sí misma tras agotar su combustible nuclear.

Agujeros negros supermasivos : habitan en el centro de la mayoría de las galaxias, incluida la Vía Láctea, y pueden tener masas de millones o miles de millones de soles.

Agujeros negros intermedios y primordiales: categorías más raras y aún en estudio, que podrían haberse formado en los primeros instantes del universo.

Lo fascinante es que, aunque no emiten luz propia, los científicos pueden detectarlos indirectamente observando cómo deforman el espacio a su alrededor o cómo afectan a las estrellas y al gas cercano.

La predicción de Einstein en 1915: la teoría que anticipó lo invisible

Cuando Albert Einstein publicó su Teoría de la Relatividad General en noviembre de 1915, su objetivo era redefinir cómo entendemos la gravedad: no como una fuerza que “tira” de los objetos, sino como una curvatura del espacio-tiempo provocada por la masa y la energía. Cuanto más masivo es un objeto, más deforma el tejido del universo a su alrededor.

No diseñó su teoría pensando en los agujeros negros —de hecho, la idea le resultaba incómoda—. Fue el físico alemán Karl Schwarzschild, apenas unos meses después, quien resolvió las ecuaciones de campo y descubrió que, matemáticamente, existía un punto donde la curvatura del espacio-tiempo se volvía infinita . Esa solución describía, sin saberlo aún con ese nombre, lo que hoy llamamos agujero negro.

Durante décadas, la comunidad científica —incluido el propio Albert Einstein— dudó de que estos objetos pudieran existir realmente en la naturaleza, considerándolos más una curiosidad matemática que una realidad física. No fue sino hasta mediados del siglo XX que el término “agujero negro” se popularizó, y no fue hasta el siglo XXI que la humanidad pudo, finalmente, verlos.

La Teoría de la Relatividad General, presentada por Albert Einstein en 1915, permitió predecir la existencia de los agujeros negros mucho antes de que fueran observados. Fuente: FreePik

¿Existe un agujero negro cerca de la Tierra? Esto dice la ciencia

Es una de las preguntas que más inquietud genera, y la respuesta es tranquilizadora: no hay ningún agujero negro cerca de la Tierra que represente una amenaza. El más próximo conocido, llamado Gaia BH1, se encuentra a unos 1.560 años luz de distancia, una distancia astronómicamente enorme en términos cotidianos.

Lo que sí existe, y de forma confirmada, es un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra propia galaxia: Sagitario A* , con una masa equivalente a más de 4 millones de soles.

En 2022, el Event Horizon Telescope logró capturar su primera imagen directa, un hito histórico que confirmó visualmente lo que Albert Einstein había predicho más de un siglo antes solo con matemáticas.

La ciencia también detectó agujeros negros mediante las ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo producidas cuando dos agujeros negros colisionan y se fusionan. Este fenómeno, predicho también por el científico, fue detectado por primera vez en 2015 por el observatorio LIGO, exactamente cien años después de la publicación de la Relatividad General.