Se viene un diluvio histórico el miércoles 19: lluvias intensas y ráfagas de viento en el norte del país. (Imagende un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

México tendrá este miércoles 26 de agosto un día marcado por condiciones climáticas contrastantes. Mientras varias regiones del occidente, sur y sureste enfrentarán lluvias intensas, en zonas de Baja California y Sonora el termómetro podría superar los 45 °C.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico está influenciado por el monzón mexicano y la onda tropical número 32, además de otros sistemas atmosféricos que favorecerán las precipitaciones en distintas partes del territorio nacional.

Llega una tormenta tropical que durará más de 36 horas: lluvias con granizo y fuertes ráfaga de vientos en todas estas zonas (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿En qué estados lloverá más este miércoles?

Las lluvias más importantes se concentrarán principalmente en el occidente y sur de México.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm:

Nayarit: zonas centro y sur.

Jalisco: regiones oeste y sur.

Colima: diferentes zonas del estado.

Lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 mm:

Michoacán: principalmente norte y oeste.

Guerrero: oeste, sur y este.

Veracruz: región sur.

Oaxaca: zona este.

Chiapas: sur y este.

También se pronostican lluvias de 25 a 50 mm en Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otro lado, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala tendrán chubascos de entre 5 y 25 mm.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y fuertes rachas de viento. Además, las lluvias más intensas podrían ocasionar inundaciones, encharcamientos, deslaves y crecidas en ríos y arroyos.

¿En qué estados hará calor hoy?

El calor extremo continuará principalmente en el norte y noroeste del territorio nacional.

Las temperaturas podrían superar los 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

Asimismo, se esperan máximas de 40 a 45 °C en Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En tanto, el termómetro podría ubicarse entre 35 y 40 °C en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro tendrán temperaturas máximas de 30 a 35 °C.

Fuertes vientos y oleaje elevado

El viento será un factor determinante en la jornada de hoy. Se prevén rachas de 50 a 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec.

Además, podrían registrarse rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

En distintas zonas del Pacífico, el Golfo de México y la península de Yucatán se esperan vientos de 30 a 50 km/h.

Respecto al oleaje, las olas podrían alcanzar 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de Baja California y el Golfo de Tehuantepec. En las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero se prevén olas de 1 a 2 metros.