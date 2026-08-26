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México tendrá este miércoles 26 de agosto un día marcado por condiciones climáticas contrastantes. Mientras varias regiones del occidente, sur y sureste enfrentarán lluvias intensas, en zonas de Baja California y Sonora el termómetro podría superar los 45 °C.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico está influenciado por el monzón mexicano y la onda tropical número 32, además de otros sistemas atmosféricos que favorecerán las precipitaciones en distintas partes del territorio nacional.

Llega una tormenta tropical que durará más de 36 horas: lluvias con granizo y fuertes ráfaga de vientos en todas estas zonas (foto: Shutterstock)
Llega una tormenta tropical que durará más de 36 horas: lluvias con granizo y fuertes ráfaga de vientos en todas estas zonas (foto: Shutterstock)Fuente: ShutterstockShutterstock

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¿En qué estados lloverá más este miércoles?

Las lluvias más importantes se concentrarán principalmente en el occidente y sur de México.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm:

  • Nayarit: zonas centro y sur.
  • Jalisco: regiones oeste y sur.
  • Colima: diferentes zonas del estado.

Lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 mm:

  • Michoacán: principalmente norte y oeste.
  • Guerrero: oeste, sur y este.
  • Veracruz: región sur.
  • Oaxaca: zona este.
  • Chiapas: sur y este.

También se pronostican lluvias de 25 a 50 mm en Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otro lado, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala tendrán chubascos de entre 5 y 25 mm.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y fuertes rachas de viento. Además, las lluvias más intensas podrían ocasionar inundaciones, encharcamientos, deslaves y crecidas en ríos y arroyos.

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¿En qué estados hará calor hoy?

El calor extremo continuará principalmente en el norte y noroeste del territorio nacional.

Las temperaturas podrían superar los 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

Asimismo, se esperan máximas de 40 a 45 °C en Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En tanto, el termómetro podría ubicarse entre 35 y 40 °C en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro tendrán temperaturas máximas de 30 a 35 °C.

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Fuertes vientos y oleaje elevado

El viento será un factor determinante en la jornada de hoy. Se prevén rachas de 50 a 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec.

Además, podrían registrarse rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

En distintas zonas del Pacífico, el Golfo de México y la península de Yucatán se esperan vientos de 30 a 50 km/h.

Respecto al oleaje, las olas podrían alcanzar 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de Baja California y el Golfo de Tehuantepec. En las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero se prevén olas de 1 a 2 metros.