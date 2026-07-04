Llamada de números desconocidos: el truco oculto en Android para saber quién es sin tener que contestar.

Recibir una llamada de un número desconocido genera dudas: puede ser una empresa real, una consulta laboral o un intento de estafa. Los celulares Android tienen una función poco conocida para resolver esa duda antes de atender.

Cómo funciona el identificador de llamadas de Android

La función está disponible en la mayoría de los teléfonos con Android 6.0 o superior y no requiere instalar ninguna aplicación adicional .

El sistema utiliza la base de datos de Google para analizar el número entrante y mostrar información sobre su origen, incluso cuando no está guardado en la agenda.

Llamada de números desconocidos: el truco oculto en Android para saber quién es sin tener que contestar.

De esta manera, antes de atender, el teléfono puede mostrar si se trata de una empresa identificada, una posible llamada de spam o un intento de suplantación de identidad.

Para que la función esté activa, es necesario tener instaladas las aplicaciones Teléfono, Contactos y Mensajes de Google, además de mantener el sistema operativo actualizado.

Cómo activarla paso a paso

El proceso de activación es simple y lleva menos de un minuto:

Abrir la aplicación Teléfono de Google Ingresar a Más opciones y luego a Ajustes Buscar la sección Filtro de llamadas y de spam Activar la opción principal y, si se desea, también Filtrar llamadas de spam

Una vez activada, el sistema alerta de forma automática cuando detecta un número sospechoso, sin necesidad de que el usuario haga nada adicional en cada llamada.

Esta herramienta se suma a otras funciones de seguridad del celular, como la posibilidad de bloquear directamente todos los números desconocidos desde los ajustes de llamadas, aunque esa opción puede filtrar también contactos legítimos como reclutadores o servicios técnicos.

En un contexto donde las estafas telefónicas se volvieron más sofisticadas, activar esta función nativa es una forma simple y gratuita de ganar seguridad sin depender de aplicaciones externas.