¿Por qué hay que reiniciar el celular una vez por semana y para qué lo recomiendan?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer el calendario oficial para vincular las líneas telefónicas con la CURP, tras anunciar una prórroga para que los usuarios de prepago completen el trámite de forma escalonada.

La medida establece fechas límite de registro con base en el último dígito del número celular, con el objetivo de facilitar el proceso y evitar la saturación de las plataformas de las compañías telefónicas.

Fechas límite según el último dígito del celular

El calendario quedó distribuido de la siguiente manera:

dígito 0: 15 de agosto

dígito 1: 31 de agosto

dígito 2: 15 de septiembre

dígito 3: 30 de septiembre

dígito 4: 15 de octubre

dígito 5: 31 de octubre

dígito 6: 15 de noviembre

dígito 7: 30 de noviembre

dígito 8: 15 de diciembre

dígito 9: 31 de diciembre

Los usuarios pueden consultar el calendario y realizar el trámite a través de su empresa telefónica, o verificar información en el portal registratulinea.crt.gob.mx.

Extienden plazo para registro de celulares: las líneas quedarán canceladas a partir del 15 de agosto si termina en este dígito.

Quienes no realicen la vinculación dentro del plazo correspondiente podrían enfrentar la suspensión temporal de su servicio, el cual será restablecido una vez concluido el trámite.

Qué pasa si no se registra la línea a tiempo

Una vez vencido el plazo, las compañías suspenderán las líneas no vinculadas en un periodo de 72 horas.

Durante la suspensión, los usuarios solo podrán realizar llamadas al 911 y otros números de emergencia, comunicarse con servicios de atención ciudadana, contactar a su operador telefónico y recibir alertas sísmicas.

Al completar la vinculación, la empresa restablecerá el servicio de llamadas, mensajes de texto y datos móviles.

La CRT aclaró que el registro no se realiza ante el Gobierno de México, sino directamente con cada compañía telefónica, la cual únicamente asociará el nombre del titular y la CURP al número, eliminando cualquier otro dato utilizado en el proceso.

Hasta el 25 de junio de 2026 ya se encontraban vinculadas 63 millones de líneas: 40.2 millones de usuarios de prepago y 22.8 millones de pospago, quienes no requieren trámite porque sus líneas ya estaban asociadas a un titular.

Según la CRT, el objetivo es fortalecer la seguridad y reducir el uso anónimo de líneas utilizadas en delitos como fraude y extorsión, sumando a México a una práctica que ya aplican 166 países.