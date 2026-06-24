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A los mexicanos les quedan aproximadamente 6 días para realizar el registro de las líneas telefónicas con CURP para cumplir con la normativa emitida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), pero el porcentaje de registro todavía es incierto.

La falta de confianza en las autoridades y en la seguridad de los datos es el principal motivo por el que los ciudadanos no han completado su registro de línea telefónica.

(foto: archivo).

Sin embargo, el sector privado empuja a los mexicanos a registrar sus números y cumplir con la normativa.

En este sentido, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) dijo que no solicitará una prórroga al registro de teléfonos celulares.

“Nosotros no vamos a solicitar una prórroga, vamos a insistir en que en estos 6 días que restan todos los ciudadanos y ciudadanas que no han hecho el trámite lo realicen”, señaló Octavio de la Torre de Stéffano, presidente del organismo en una conferencia de prensa.

El líder empresarial recordó que la medida está encaminada a ser una de las herramientas principales contra la extorsión telefónica y debe ser cumplica por los ciudadanos.

Consideró que en este caso, la seguridad depende de la responsabilidad individual de registrarse conforme a las normas vigentes.

Además, dijo que la Concanaco Servytur realizará una evaluación previa a la fecha perentoria para determinar el volumen de registros completados y reiteró el llamado para que las personas se registren lo más pronto posible y evitar hacer las cosas “a la mexicana”, es decir, no dejarlo para el último momento.

El líder del sector terciario recordó a los ciudadanos la importancia del celular en las actividades diarias, por lo que insistió en que todos deben realizar su registro, incluso con las diferentes opiniones que hay respecto al registro.

En este sentido, advirtió que quienes no se registren deberán asumir las consecuencias, como la suspensión del servicio de telefonía.

“Nosotros como organización nacional no solicitaremos ninguna prórroga. Al contrario, estamos apoyando que esto suceda en esa fecha”, insistió.

Hasta el 22 de junio, el registro oficial arrojó un recuento de 62 millones 534 mil líneas registradas, contra un total de 144 millones, lo que representa menos de 45% del total.

Octavio de la Torre recordó que la medida es clave en la lucha contra la extorsión telefónica, que representa 85% de los intentos de ese delito en el país.

Cada año se reportan más de 5.7 millones de casos de extorsión, y siete de cada diez ocurren a distancia.

Bancos promueven el registro

La Asociación de Bancos de México señaló que el sector promueve entre los usuarios de la banca el registro de líneas telefónicas.

El teléfono celular se ha convertido en una de las principales herramientas para los usuarios de la banca.

Una muestra de ello es que las apps bancarias se han convertido en el método favorito de los mexicanos para hacer transacciones, pues un estudio de IPSOS señaló que es el método de elección de 7 de cada 10 mexicanos para hacer movimientos bancarios.

En este sentido, algunas aplicaciones bancarias utilizan métodos de autenticación que requieren del servicio de mensajería SMS que otorgan las empresas telefónicas y, con la suspensión de la línea, es posible que no se puedan realizar algunos movimientos.