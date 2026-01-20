Licuar cáscara de paltas con vinagre: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

La mezcla de cáscara de palta con vinagre se volvió muy popular entre quienes cuidan plantas. Su preparación es sencilla y permite aprovechar algo que normalmente se tira. Por ese motivo muchos la incorporan como parte de sus rutinas diarias de jardinería.

El efecto principal que genera esta mezcla de vinagre y cáscaras de palta se debe a que ayuda a mejorar el crecimiento de las plantas y permite mantener el suelo en mejores condiciones. Además, es una alternativa económica para quienes buscan opciones más naturales.

Para qué sirve licuar cáscara de palta con vinagre

Al licuar la cáscara de la palta con vinagre, se obtiene un líquido que contiene minerales que las plantas necesitan para crecer de forma saludable. Estos minerales ayudan a fortalecer las raíces y a mejorar el desarrollo de hojas y flores.

Asimismo, el vinagre aporta un efecto que ayuda a limitar la presencia de hongos y pequeños problemas que suelen aparecer en la tierra.

El secreto está en que el vinagre esté bien diluido para no alterar la tierra y permitir que todo se absorba con normalidad. La cáscara suma componentes naturales que mejoran la aireación del sustrato, algo importante sobre todo en macetas o espacios reducidos.

Muchos jardineros lo usan como un refuerzo natural que no requiere químicos y también lo incorporan al compost para acelerar la descomposición del material vegetal. Esto permite sumar minerales y mejorar el abono final.

Cómo preparar la mezcla y cuál es la forma de aplicarla

El preparado se obtiene con pocos elementos y no requiere experiencia previa. El paso a paso es simple.

Paso a paso para preparar la mezcla

Lavar bien la cáscara para quitar restos de pulpa y evitar fermentaciones.

Colocar la cáscara en la licuadora junto con la mezcla de vinagre diluido en agua.

Licuar hasta obtener un líquido parejo y de color verdoso.

Colar el preparado si se desea una textura más fina.

Guardarlo en un frasco de vidrio, en un lugar fresco y sin sol directo.

Cómo aplicar la mezcla de vinagre y cáscaras de palta

En plantas de interior se recomienda usarlo cada dos o tres semanas.

Aplicar directamente sobre la tierra para mejorar la humedad y el crecimiento.

Por su parte, el uso frecuente de esta combinación ayuda a mantener la tierra en mejores condiciones y a reducir la aparición de hongos sin necesidad de pesticidas. Además, aporta materia orgánica que favorece la actividad natural del suelo y facilita el crecimiento de las raíces.