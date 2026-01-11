En esta noticia

Cada vez más personas optan por mezclas caseras para cuidar su hogar y jardín, evitando productos químicos agresivos y costosos. Estas alternativas naturales no solo son seguras, sino también económicas y sostenibles.

Entre ellas, destaca la combinación de ajo y vinagre, perfecta para mantener las plantas saludables y libres de plagas. Este truco no solo aprovecha residuos que normalmente se descartan, sino que también es una alternativa frente a los pesticidas industriales.

¿Cuál es la razón para combinar ajo y vinagre?

La combinación de cáscaras de ajo y vinagre se emplea principalmente como repelente natural de plagas y como abono casero. El ajo contiene compuestos como azufre y amoníaco, que resultan incómodos para insectos y hongos, mientras que el vinagre potencia el efecto y proporciona propiedades antibacterianas.

Adicionalmente, ambos ingredientes liberan nutrientes y antioxidantes que fortalecen las raíces y mejoran la salud del suelo. Esta solución resulta segura para niños y mascotas, además de ser considerablemente más económica que los productos químicos convencionales.

¿Cómo fabricar un repelente natural y fertilizante?

Para elaborar su propio repelente natural:

Ingredientes

  • 1 cabeza grande de ajo
  • 1 litro de agua
  • 1 cucharada de vinagre blanco o de manzana
  • (Opcional) 1 cucharadita de jabón neutro o jabón potásico
Mezclar ajo con vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Preparación

  1. Pelá los dientes de ajo y machacalos bien.
  2. Ponelos en un recipiente con el litro de agua.
  3. Dejás reposar 12 a 24 horas.
  4. Hervís la mezcla durante 5 minutos.
  5. Dejá enfriar y colá.
  6. Agregá el vinagre y, si querés, el jabón (ayuda a que se adhiera a las hojas).
  7. Pasá todo a un rociador.

¿Cómo usarlo?

  • Pulverizá hojas (arriba y abajo) y tallos.
  • Usalo a la mañana temprano o al atardecer.
  • Repetí 1 o 2 veces por semana.