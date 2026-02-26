Durante años, el celacanto fue considerado una criatura perdida en el tiempo. Los científicos lo conocían únicamente por su presencia en fósiles y estaban convencidos de que había desaparecido hace unos 65 millones de años, junto con los dinosaurios. Sin embargo, todo cambió en 1938, cuando un ejemplar vivo apareció en una red de pesca frente a las costas de Sudáfrica. El celacanto, apodado el “fósil viviente”, pertenece a un grupo de peces cuya historia se remonta a unos 420 millones de años. Desde entonces, se transformó en uno de los mayores misterios de la biología moderna. Hoy se sabe que existen dos especies vivas del género Latimeria: una en el océano Índico occidental y otra en Indonesia. Ambas son extremadamente raras y habitan en aguas profundas, lejos de la luz solar y del contacto humano. Ese aislamiento natural ayudó a que conservaran rasgos que se perdieron en la mayoría de los peces modernos. Los investigadores consideran al celacanto un testigo único de la evolución. Sus aletas lobuladas y su anatomía antigua recuerdan etapas tempranas del proceso que llevó a los primeros vertebrados a salir del agua y adaptarse a la vida terrestre. Aunque suele llamarse “fósil viviente”, su biología está lejos de ser simple. Estas son algunas de sus características más llamativas: El celacanto habita la zona crepuscular del océano, entre 150 y 240 metros de profundidad. Prefiere zonas con paredes rocosas y cuevas, donde pasa gran parte del día oculto. Por la noche sale a cazar peces y cefalópodos, que constituyen la mayor parte de su dieta. Este pez tiene una forma de reproducción poco común: es ovovivíparo. La fertilización es interna, los embriones crecen durante años dentro de la madre y las crías nacen completamente formadas. Algunos estudios estiman que su desarrollo embrionario puede durar hasta cinco años y que un ejemplar adulto puede vivir cerca de un siglo. Justamente por ese ciclo vital tan lento, el celacanto es una especie vulnerable. Madura tarde, tiene pocas crías y cualquier actividad humana que afecte su hábitat, como la pesca en aguas profundas, puede ponerlo en riesgo.